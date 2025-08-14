聽新聞
南市都發局攜手營造團隊 不到4天修繕2戶助災民重建家園
丹娜絲颱風重創台南地區，許多房屋受損，都發局為加速災後家園修繕，主動協助媒合營建廠商，讓災民能在最短時間內獲得安心與透明的服務。局長林榮川今指出，已媒合2戶完成修繕，此次修繕方案可有效避免災後民眾因僱工不易、價格不穩或易遭詐騙，釀成二次傷害，展現市府以民為本的用心。
都發局表示，此次負責協助的區域為六甲區，接獲任務後，局內立即盤點人力，並展開地毯式電話訪查，蒐集災民需求清冊，確保每戶受災居民的需求不被遺漏。員工及廠商不分假日，共同積極投入重建工作，讓修繕進度更為迅速。
經過積極協調，六甲區龜港里與二甲里建工街兩戶民宅屋損修繕已在8月7日完工。兩案自8月4日完成現場勘查，翌日立即簽約與備料，僅用不到4天即完成修繕，展現市府「最速媒合、最快施工」的決心，讓災民能盡快回到安全穩固的家園。
都發局強調，市府會持續媒合有需求的居民，秉持「把民眾的事當自己的事」的態度，盡全力協助災民修繕受損家園，讓大家在最短時間內恢復正常生活。市府也呼籲仍有修繕需求的居民，主動向公所或市府反映，以利即時提供協助。
