快訊

大牙與羽球教練尪宣布離婚！斷5年婚「接受愛情已逝」

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

聽新聞
0:00 / 0:00

南市都發局攜手營造團隊 不到4天修繕2戶助災民重建家園

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市都發局攜手營造團隊 ，不到4天完成2戶受災戶修繕。圖／南市都發局提供
台南市都發局攜手營造團隊 ，不到4天完成2戶受災戶修繕。圖／南市都發局提供

丹娜絲颱風重創台南地區，許多房屋受損，都發局為加速災後家園修繕，主動協助媒合營建廠商，讓災民能在最短時間內獲得安心與透明的服務。局長林榮川今指出，已媒合2戶完成修繕，此次修繕方案可有效避免災後民眾因僱工不易、價格不穩或易遭詐騙，釀成二次傷害，展現市府以民為本的用心。

都發局表示，此次負責協助的區域為六甲區，接獲任務後，局內立即盤點人力，並展開地毯式電話訪查，蒐集災民需求清冊，確保每戶受災居民的需求不被遺漏。員工及廠商不分假日，共同積極投入重建工作，讓修繕進度更為迅速。

經過積極協調，六甲區龜港里與二甲里建工街兩戶民宅屋損修繕已在8月7日完工。兩案自8月4日完成現場勘查，翌日立即簽約與備料，僅用不到4天即完成修繕，展現市府「最速媒合、最快施工」的決心，讓災民能盡快回到安全穩固的家園。

都發局強調，市府會持續媒合有需求的居民，秉持「把民眾的事當自己的事」的態度，盡全力協助災民修繕受損家園，讓大家在最短時間內恢復正常生活。市府也呼籲仍有修繕需求的居民，主動向公所或市府反映，以利即時提供協助。

丹娜絲颱風吹掀台南許多房屋的屋頂，台南市都發局攜手營造團隊修繕。圖／南市都發局提供
丹娜絲颱風吹掀台南許多房屋的屋頂，台南市都發局攜手營造團隊修繕。圖／南市都發局提供

災民 災後 丹娜絲颱風

延伸閱讀

凱旋青樹社宅颱風天水管漏水！ 高市都發局道歉了

盧秀燕不談黨主席選舉：唯一心思放在災後復建

被問是否會選黨主席？ 盧秀燕：唯一心思放災民和災後復建

足球／亞足聯外圍賽 台鋼4：1輕取蒙古韓嘎日德晉級 

相關新聞

助颱風受災戶重建家園 嘉義民雄鴿園義賣賽鴿全數捐出

風災後愛心陸續湧入災區，嘉義縣民雄鄉一處鴿園老闆義賣賽鴿捐款，將物資及善款親自送至受災戶手中，嘉義縣慈善團體聯合協會物資...

南市都發局攜手營造團隊 不到4天修繕2戶助災民重建家園

丹娜絲颱風重創台南地區，許多房屋受損，都發局為加速災後家園修繕，主動協助媒合營建廠商，讓災民能在最短時間內獲得安心與透明...

通過17級丹娜絲強風考驗！高跟鞋教堂結構安全 景點人氣盼再起

落成啟用9年的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，7月6日丹娜絲颱風登陸遭遇17級強風襲擊，僅有1片玻璃貼片脫落，經雲嘉南濱海國家風...

台南屋損補助傳浮報 核發卡關

台南市政府受理丹娜絲颱風的屋損慰助金申請，市長黃偉哲曾承諾本周完成8成發放，截至前天累計受理3萬4817件，發放1萬55...

清淤經費遭抹黑 南市府二度澄清 

行政院提出災後復原重建特別條例草案。民眾黨12日要求增訂「黃偉哲條款」。台南市政府召開記者會澄清，強調未曾將治水經費挪作他用，相關指控純屬抹黑與誤導。台南市政府發言人田玲瑚表示，立委黃國昌日前抹黑台南

台1線嘉義水上路段塌陷再擴大 北上南下多車道封閉

台一線嘉義縣水上鄉路段災情不斷，8月初南下275公里處路面嚴重凹陷，緊急開挖封閉通行，北上275公里處內側兩車道今天也出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。