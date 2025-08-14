曾文水庫連39天放水逾11億噸 等同13座南化水庫

快訊

中央社／ 台南14日電

颱風丹娜絲侵襲降雨，曾文水庫7月6日起持續調節性放水，直到昨晚8時結束，水利署南區水資源分署今天統計，連續39天放水總量約11億6000萬公噸，相當於13座南化水庫。

台南自7月6日起接連遇上颱風丹娜絲、熱帶低壓、西南氣流，颱風楊柳昨天又過境，豪雨不斷，曾文水庫在蓄滿狀況下，持續調節性放水39天，昨晚8時才結束，每秒放水最高達到3100公噸。

南水分署觀測，曾文水庫集水區39天來累積總雨量約1920毫米，進水總量約11億7000萬公噸，放水總量約11億6000萬公噸。

台南主要水庫中，不只曾文水庫放水，烏山頭、南化、白河、鏡面等水庫也都放水或自然溢流，保持蓄洪空間，以因應豪雨發生。南水分署人員說，今年水情相當樂觀。

南水分署最新水情資訊顯示，全台最大水庫曾文水庫蓄滿，連通曾文水庫的烏山頭水庫蓄水率81%，2座水庫蓄水率合計約97%。供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率94%。

台南 颱風 曾文水庫集水區

相關新聞

台1嘉義水上路段塌陷 擬灌漿回填並封閉人行地下道

台一線嘉義水上路段風災後大面積坍塌，造成車流嚴重回堵，縣長翁章梁今天現勘，經縣府建設處調查，疑為人行地下道排水管破損，受...

助颱風受災戶重建家園 嘉義民雄鴿園義賣賽鴿全數捐出

風災後愛心陸續湧入災區，嘉義縣民雄鄉一處鴿園老闆義賣賽鴿捐款，將物資及善款親自送至受災戶手中，嘉義縣慈善團體聯合協會物資...

南市都發局攜手營造團隊 不到4天修繕2戶助災民重建家園

丹娜絲颱風重創台南地區，許多房屋受損，都發局為加速災後家園修繕，主動協助媒合營建廠商，讓災民能在最短時間內獲得安心與透明...

通過17級丹娜絲強風考驗！高跟鞋教堂結構安全 景點人氣盼再起

落成啟用9年的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，7月6日丹娜絲颱風登陸遭遇17級強風襲擊，僅有1片玻璃貼片脫落，經雲嘉南濱海國家風...

台南屋損補助傳浮報 核發卡關

台南市政府受理丹娜絲颱風的屋損慰助金申請，市長黃偉哲曾承諾本周完成8成發放，截至前天累計受理3萬4817件，發放1萬55...

清淤經費遭抹黑 南市府二度澄清 

行政院提出災後復原重建特別條例草案。民眾黨12日要求增訂「黃偉哲條款」。台南市政府召開記者會澄清，強調未曾將治水經費挪作他用，相關指控純屬抹黑與誤導。台南市政府發言人田玲瑚表示，立委黃國昌日前抹黑台南

