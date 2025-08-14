曾文水庫連39天放水逾11億噸 等同13座南化水庫

自颱風丹娜絲侵襲降雨，曾文水庫7月6日起持續調節性放水，直到昨晚8時結束，水利署南區水資源分署今天統計，連續39天放水總量約11億6000萬公噸，相當於13座南化水庫。

台南自7月6日起接連遇上颱風丹娜絲、熱帶低壓、西南氣流，颱風楊柳昨天又過境，豪雨不斷，曾文水庫在蓄滿狀況下，持續調節性放水39天，昨晚8時才結束，每秒放水最高達到3100公噸。

南水分署觀測，曾文水庫集水區39天來累積總雨量約1920毫米，進水總量約11億7000萬公噸，放水總量約11億6000萬公噸。

台南主要水庫中，不只曾文水庫放水，烏山頭、南化、白河、鏡面等水庫也都放水或自然溢流，保持蓄洪空間，以因應豪雨發生。南水分署人員說，今年水情相當樂觀。

南水分署最新水情資訊顯示，全台最大水庫曾文水庫蓄滿，連通曾文水庫的烏山頭水庫蓄水率81%，2座水庫蓄水率合計約97%。供應台南民生及工業用水的南化水庫，蓄水率94%。