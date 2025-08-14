通過17級丹娜絲強風考驗！高跟鞋教堂結構安全 景點人氣盼再起

快訊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
落成啟用9年的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，7月6日丹娜絲颱風登陸遭遇17級強風襲擊，僅有1片玻璃貼片脫落，經雲嘉南濱海國家風景區管理處委託廠商動用大型吊車修復，並經技師鑑定建物結構安全無虞。記者魯永明／攝影
落成啟用9年的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，7月6日丹娜絲颱風登陸遭遇17級強風襲擊，僅有1片玻璃貼片脫落，經雲嘉南濱海國家風景區管理處委託廠商動用大型吊車修復，並經技師鑑定建物結構安全無虞。記者魯永明／攝影

落成啟用9年的嘉義縣布袋鎮高跟鞋教堂，7月6日丹娜絲颱風登陸遭遇17級強風襲擊，僅有1片玻璃貼片脫落，經雲嘉南濱海國家風景區管理處委託廠商動用大型吊車修復，並經技師鑑定建物結構安全無虞。這座高17公尺、寬11公尺的藍色高跟鞋造型建築，2016年獲金氏世界紀錄認證為全球最大高跟鞋造型建築物，相當於5層樓高，外型亮麗，成為布袋海邊地標。

高跟鞋教堂由1269根鋼架組成外形，外覆320餘片大小與角度各異的玻璃，施工過程必須克服特殊曲線與彎度的挑戰。維修廠商指出，其結構採三角形鋼架鎖固並搭配塑膠貼片，不僅美觀，也具備良好防雨抗風性能。高跟鞋教堂2016年啟用後，曾在9個月內創下173萬人次造訪、單月吸引5萬人次的高峰，並獲國際媒體報導。

然而，隨著新鮮感褪去，園區人氣明顯下滑，甚至被網友票選為「全台最瞎景點」第3名。有遊客坦言「拍完照就沒事可做」。布袋商圈發展協會理事長游志豪指出，園區周邊建設不足，缺乏遮陽與戲水設施，親子族群無法久留；加上海邊氣候炎熱，景點之間距離過遠，降低旅客遊興。

雲嘉南濱海管理處投入多項計畫振興，包括設置AR互動館「仙履奇園」、引進親子遊樂園與咖啡館、舉辦跨年晚會與婚禮場地營造等，新冠疫情期，縣府甚至邀請陳時中到訪市集炒熱話題，並重新打造「仙杜瑞拉粉漾愛情海」燈景，但人潮依舊未回到巔峰。

管理處表示，高跟鞋教堂與許多知名景點一樣，新冠疫情期間遭遇重大衝擊，目前遊客數已逐步回溫，「最壞的狀況已經過去」。未來將強化主題式與套裝行程，評估規劃夜間活動與年輕族群互動體驗，期望延長遊客停留時間，重振布袋海景公園觀光熱度。

景點 高跟鞋教堂 丹娜絲颱風

