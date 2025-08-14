聽新聞
0:00 / 0:00

台南屋損補助傳浮報 核發卡關

聯合報／ 記者吳淑玲鄭惠仁／台南報導
台南市政府受理丹娜絲颱風屋損慰助金申請已3萬4千多戶，市府也和中央加緊媒合業者修繕中。圖／南市工務局提供
台南市政府受理丹娜絲颱風屋損慰助金申請已3萬4千多戶，市府也和中央加緊媒合業者修繕中。圖／南市工務局提供

台南市政府受理丹娜絲颱風的屋損慰助金申請，市長黃偉哲曾承諾本周完成8成發放，截至前天累計受理3萬4817件，發放1萬554件僅約3成，受災戶質疑未「從寬從速」。市府表示，不少申請案有浮報和不實申報疑慮，導致基層公務人員不敢核發。

市府祕書長尤天厚昨說，承辦人員都相信受災戶所提供的資訊，但也要配合內政部要求，事後進行篩檢、確認資料正確，舉例來說有些申報坪數與實際不符，例如申報50平方公尺但實際僅20平方公尺，抽查比例不符的情況很多，另有些房屋殘破無人居住，卻利用此次災害申請補助，都會影響整體作業。

目前累計發放件數1萬554件、核撥金額約2.6億元，尤天厚指出，申請補助1萬元的核發率逾5成，但申請5萬及10萬的案例確實有些存在疑慮，需花時間到現場查核，「大家都希望速度快、效率高，可是承辦人也擔心責任」，他會到區公所了解狀況，原則上「資料不符，要勇於拒絕」、「就依事實核定金額」，本周盡力達到8成核定率。

此外，上月丹娜絲颱風加上連續幾周下雨，台南各處海岸都有大批海漂廢棄物，以及河川帶來的漂流物，水利署第6河川分署長謝明昌表示，分署掌管區域含括高雄、台南，丹娜絲後台南海漂清除約120公噸、高雄清除約80公噸，投入超過300萬元經費。台江國家公園管理處副處長賴建良說，所轄台南海岸已投入310萬元，清理上百公噸。目前也是台南牡蠣浮棚的禁養期，農業局漁港及近海管理所長張順得說，廢棄蚵棚暫置於5個點，破碎後正陸續由業者載走，盼月底完成處理。

水利署第6河川分署持續清理台南市南區黃金海岸親水公園堤岸段的海漂廢棄物。圖／水利署第6河川分署提供
水利署第6河川分署持續清理台南市南區黃金海岸親水公園堤岸段的海漂廢棄物。圖／水利署第6河川分署提供

台南 受災戶 黃偉哲 廢棄物 丹娜絲颱風

延伸閱讀

影／嘉義受災戶屋頂帆布被吹翻 只能冒雨爬屋頂搶救

風災台南屋損申請逾3萬4千戶 市府：查到不少假報及浮報

台南海漂廢棄物還沒清完楊柳颱風又來 這件事不能等

楊柳颱風來襲闢謠「物資全無」 南市府公開防災整備駁斥不實攻擊

相關新聞

台南屋損補助傳浮報 核發卡關

台南市政府受理丹娜絲颱風的屋損慰助金申請，市長黃偉哲曾承諾本周完成8成發放，截至前天累計受理3萬4817件，發放1萬55...

清淤經費遭抹黑 南市府二度澄清 

行政院提出災後復原重建特別條例草案。民眾黨12日要求增訂「黃偉哲條款」。台南市政府召開記者會澄清，強調未曾將治水經費挪作他用，相關指控純屬抹黑與誤導。台南市政府發言人田玲瑚表示，立委黃國昌日前抹黑台南

台1線嘉義水上路段塌陷再擴大 北上南下多車道封閉

台一線嘉義縣水上鄉路段災情不斷，8月初南下275公里處路面嚴重凹陷，緊急開挖封閉通行，北上275公里處內側兩車道今天也出...

風災台南屋損申請逾3萬4千戶 市府：查到不少假報及浮報

丹娜絲風災重創台南，市府受理民宅屋損慰助金截至8月12日，累計受理件數為 3萬4817 件，累計已發放件數為 1萬055...

颱風屋毀工班吃緊 她一句承諾隔天動工 雲林5弱勢戶屋頂重生

丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清上月底到雲林捐贈清寒學生生活費...

台南遭逢百年風災 日本前首相夫人安倍昭惠跨海捐助200萬日圓

台南7月遭丹娜絲颱風重創，沿海地區出現百年罕見強風豪雨，造成屋損、農損與基礎設施嚴重受創，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。