台南屋損補助傳浮報 核發卡關
台南市政府受理丹娜絲颱風的屋損慰助金申請，市長黃偉哲曾承諾本周完成8成發放，截至前天累計受理3萬4817件，發放1萬554件僅約3成，受災戶質疑未「從寬從速」。市府表示，不少申請案有浮報和不實申報疑慮，導致基層公務人員不敢核發。
市府祕書長尤天厚昨說，承辦人員都相信受災戶所提供的資訊，但也要配合內政部要求，事後進行篩檢、確認資料正確，舉例來說有些申報坪數與實際不符，例如申報50平方公尺但實際僅20平方公尺，抽查比例不符的情況很多，另有些房屋殘破無人居住，卻利用此次災害申請補助，都會影響整體作業。
目前累計發放件數1萬554件、核撥金額約2.6億元，尤天厚指出，申請補助1萬元的核發率逾5成，但申請5萬及10萬的案例確實有些存在疑慮，需花時間到現場查核，「大家都希望速度快、效率高，可是承辦人也擔心責任」，他會到區公所了解狀況，原則上「資料不符，要勇於拒絕」、「就依事實核定金額」，本周盡力達到8成核定率。
此外，上月丹娜絲颱風加上連續幾周下雨，台南各處海岸都有大批海漂廢棄物，以及河川帶來的漂流物，水利署第6河川分署長謝明昌表示，分署掌管區域含括高雄、台南，丹娜絲後台南海漂清除約120公噸、高雄清除約80公噸，投入超過300萬元經費。台江國家公園管理處副處長賴建良說，所轄台南海岸已投入310萬元，清理上百公噸。目前也是台南牡蠣浮棚的禁養期，農業局漁港及近海管理所長張順得說，廢棄蚵棚暫置於5個點，破碎後正陸續由業者載走，盼月底完成處理。
FB留言