山區側溝「私接管線」衝擊邊坡土石流失 工務局籲避免私掛管線

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
山區道路側溝，民眾私掛管線，影響排水安全。圖／台南市工務局提供
因應颱風來襲，台南市工務局加強側溝清疏，除轄管市道、大區道外，山區邊溝開放式溝渠常有土石、草木滑落，若又遇到側溝邊有附掛管線，一旦造成積淹水，對邊坡衝擊造成土石流失，甚者更容易造成滑落，影響人車通行安全，呼籲民眾避免私掛管線在道路邊側溝，共同守護山區道路安全。

工務局表示，近來山區常見民眾於側溝、邊溝私接管線，除容易造成樹枝、草木、垃圾掛淤而堵塞水流，嚴重影響山區道路排水。而山區開放式溝渠也因環山道路長，必須以機具輔以人工清理，並難以單純人工作業。

工務局強調，私掛管線除影響排水功能外，也嚴重影響清疏整備作業，因此呼籲山區民眾應儘速將側溝內、側溝壁上之私接管線遷出，避免影響山區排水。也請相關公所、里長協助廣為宣達，共同維護道路功能，提升道路防災韌性。

山區道路側溝，民眾私掛管線，影響排水安全。圖／台南市工務局提供
