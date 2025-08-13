山區側溝「私接管線」衝擊邊坡土石流失 工務局籲避免私掛管線
因應颱風來襲，台南市工務局加強側溝清疏，除轄管市道、大區道外，山區邊溝開放式溝渠常有土石、草木滑落，若又遇到側溝邊有附掛管線，一旦造成積淹水，對邊坡衝擊造成土石流失，甚者更容易造成滑落，影響人車通行安全，呼籲民眾避免私掛管線在道路邊側溝，共同守護山區道路安全。
工務局表示，近來山區常見民眾於側溝、邊溝私接管線，除容易造成樹枝、草木、垃圾掛淤而堵塞水流，嚴重影響山區道路排水。而山區開放式溝渠也因環山道路長，必須以機具輔以人工清理，並難以單純人工作業。
工務局強調，私掛管線除影響排水功能外，也嚴重影響清疏整備作業，因此呼籲山區民眾應儘速將側溝內、側溝壁上之私接管線遷出，避免影響山區排水。也請相關公所、里長協助廣為宣達，共同維護道路功能，提升道路防災韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言