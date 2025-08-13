清淤經費遭抹黑 南市府二度澄清 

行政院提出災後復原重建特別條例草案。民眾黨12日要求增訂「黃偉哲條款」。台南市政府召開記者會澄清，強調未曾將治水經費挪作他用，相關指控純屬抹黑與誤導。台南市政府發言人田玲瑚表示，立委黃國昌日前抹黑台南「將清淤經費挪作他用」，南市政府已召開二次記者會澄清，然而黃國昌依然無視事實，「批評台南之前，可以先瞭解台南嗎？」呼籲勿為個人政治利益 抹黑台南。

田玲瑚發言人指出，同一份監察院報告書，黃國昌刻意忽略新北市政府被糾正的資料，直問黃國昌，「如此『雙標』，是否是因個人政治利益？是否為了討好新北市長侯友宜?」「以黃國昌檢視台南的標準，是不是也要設立增訂「侯友宜條款」?以黃國昌「雙標」，只要是新北，被糾正的資料數據就可以略過，民眾黨是不是要設立「黃國昌條款」？

田玲瑚發言人表示，丹娜斯風災復原工作還在持續進行，13日楊柳颱風預計登陸，台南市長黃偉哲及南市府團對同時兼顧災後復原工作及防颱整備，南市府原不願多花力氣在莫須有的指控上，但面對黃國昌及民眾黨的肆意抹黑以及顛倒是非，實在是忍無可忍！由於黃國昌及民眾黨一而再、再而三的抹黑，南市府只好在防颱整備工作當中撥出時間對外澄清，被迫以新北市作為案例說明黃國昌的雙標。

南市府表示，如今除了祈求上天庇佑台南，也拜託黃國昌勿再雙標、勿再抹黑台南。勿為個人政治利益，拿台南當政治犧牲品。田玲瑚強調，監察院的報告僅用於督導，內容不應被扭曲，成為謀取政治利益的工具！

南市府參議白瑞龍指出，以監察院資料說明黃國昌的「雙標」，監察院調查已明確指出無挪用情事，南市府運用中央補助款辦理 102 件雨水下水道疏濬清淤工程，僅與提報國土署核列之工程名單不一致，屬資料對應差異，並非經費挪用。然而黃國昌卻選擇忽略事實，反覆以「挪用」字眼混淆視聽、忽略新北被更加嚴正糾正的事實。白瑞龍強調，此行為對近期受災嚴重的台南而言，「實在是往傷口灑鹽」。

白瑞龍參議表示，同份監察院報告中，亦明載新北市政府將分配予汐止區公所之 600 萬元委辦經費，低於核定金額 808 萬 7,552 元，有 208 萬 7,552 元補助款未分配予該公所，並質疑可能僅部分用於提報之工程，涉有挪用之虞。

此外，針對治水成效，水利局長邱忠川也提出嚴正澄清。邱忠川直指，民代講話不負責任，錯誤解讀監察院調查報告內容。邱忠川強調 清淤補助經費全數用於雨水下水道清淤工程，並無挪作他用情事，已於調查期間主動書面回覆監察院，說明清淤實務執行與行政提報作業的情況，監察院報告中也載明市府確有投入遠高於補助額度的自籌預算辦理清淤。台南用於清淤的費用遠高於中央所給的補助，而新北則是低於中央給的補助，以此推論，黃國昌是不是應該要增設「侯友宜條款？」

