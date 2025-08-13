台1線嘉義水上路段塌陷再擴大 北上南下多車道封閉
台一線嘉義縣水上鄉路段災情不斷，8月初南下275公里處路面嚴重凹陷，緊急開挖封閉通行，北上275公里處內側兩車道今天也出現塌陷，且南下機車道又有龜裂，警方拉起封鎖線，目前僅有北上外車道、機車道，以及南下車道可以通行，提醒用路人注意安全。
警方表示，台一線北上275.4公里處車道路面今天突然塌陷，影響交通，立即前往管制，並通知公路局第五工程處水上工務段及水上鄉公所處理。目前北上內側一、二線車道、南下機車道均有凹陷龜裂情形，先行封鎖危險路段，禁止通行，維護用路人安全。
塌陷路段經相關單位開挖發現老舊地下箱涵破裂，但裡面無水流通過，暫時排除箱涵應不是主因；縣府建設處指出，後來正義路地下道啟動抽水機，台一線側邊水孔蓋冒出泥沙，初判可能為抽水機抽水孔與管壁之間出現鬆脫，導致水流外洩，目前仍須研議下陷原因。
