台1線嘉義水上路段塌陷再擴大 北上南下多車道封閉

台一線嘉義縣水上鄉路段災情不斷，8月初南下275公里處路面嚴重凹陷，緊急開挖封閉通行，北上275公里處內側兩車道今天也出現塌陷，且南下機車道又有龜裂，警方拉起封鎖線，目前僅有北上外車道、機車道，以及南下車道可以通行，提醒用路人注意安全。

警方表示，台一線北上275.4公里處車道路面今天突然塌陷，影響交通，立即前往管制，並通知公路局第五工程處水上工務段及水上鄉公所處理。目前北上內側一、二線車道、南下機車道均有凹陷龜裂情形，先行封鎖危險路段，禁止通行，維護用路人安全。