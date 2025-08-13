快訊

楊柳颱風襲台！最新風雨預測出爐 明僅「1縣市」達停班課標準

楊柳颱風估下午5時出海 氣象署點「這些地區」強風豪雨持續到入夜

823後恐列內閣改組名單 邱泰源遭外界點名…曝唯一考量「這件事」

台1線嘉義水上路段塌陷再擴大 北上南下多車道封閉

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
台一線嘉義水上路段今天塌陷再擴大，北上、南下多車道封閉。圖／嘉義縣政府提供
台一線嘉義水上路段今天塌陷再擴大，北上、南下多車道封閉。圖／嘉義縣政府提供

台一線嘉義縣水上鄉路段災情不斷，8月初南下275公里處路面嚴重凹陷，緊急開挖封閉通行，北上275公里處內側兩車道今天也出現塌陷，且南下機車道又有龜裂，警方拉起封鎖線，目前僅有北上外車道、機車道，以及南下車道可以通行，提醒用路人注意安全。

警方表示，台一線北上275.4公里處車道路面今天突然塌陷，影響交通，立即前往管制，並通知公路局第五工程處水上工務段及水上鄉公所處理。目前北上內側一、二線車道、南下機車道均有凹陷龜裂情形，先行封鎖危險路段，禁止通行，維護用路人安全。

塌陷路段經相關單位開挖發現老舊地下箱涵破裂，但裡面無水流通過，暫時排除箱涵應不是主因；縣府建設處指出，後來正義路地下道啟動抽水機，台一線側邊水孔蓋冒出泥沙，初判可能為抽水機抽水孔與管壁之間出現鬆脫，導致水流外洩，目前仍須研議下陷原因。

台一線嘉義水上路段今天塌陷再擴大，北上、南下多車道封閉。圖／嘉義縣政府提供
台一線嘉義水上路段今天塌陷再擴大，北上、南下多車道封閉。圖／嘉義縣政府提供

車道 嘉義

延伸閱讀

台南仁德區三甲八街路面下陷 水利局颱風前回填搶修

基隆復興路47年老舊管線爆管搶修 4472戶停水到下午1時

影／基隆復興路凌晨水管爆管 路面大淹水塌陷緊急開挖搶修

影／237年歷史台灣府南門城垣段城牆塌陷傾斜 將緊急搶救

相關新聞

台1線嘉義水上路段塌陷再擴大 北上南下多車道封閉

台一線嘉義縣水上鄉路段災情不斷，8月初南下275公里處路面嚴重凹陷，緊急開挖封閉通行，北上275公里處內側兩車道今天也出...

風災台南屋損申請逾3萬4千戶 市府：查到不少假報及浮報

丹娜絲風災重創台南，市府受理民宅屋損慰助金截至8月12日，累計受理件數為 3萬4817 件，累計已發放件數為 1萬055...

颱風屋毀工班吃緊 她一句承諾隔天動工 雲林5弱勢戶屋頂重生

丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清上月底到雲林捐贈清寒學生生活費...

台南遭逢百年風災 日本前首相夫人安倍昭惠跨海捐助200萬日圓

台南7月遭丹娜絲颱風重創，沿海地區出現百年罕見強風豪雨，造成屋損、農損與基礎設施嚴重受創，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠...

台南海漂廢棄物還沒清完楊柳颱風又來 這件事不能等

上月丹娜絲颱風加上連續幾周下雨，以及8月初豪雨，台南各處海岸都有大批海廢，及河川帶來的漂流物，好不容易各單位快完成清理，...

台南七股龍山里雞舍遭燈桿壓1個多月…還在那 場主無奈

台南七股7月初受丹娜絲颱風強襲，造成許多電線桿、路燈桿等斷裂倒塌，龍山里一處雞舍鐵皮屋頂更被倒塌電桿砸中，畫面驚悚，雞舍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。