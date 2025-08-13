風災台南屋損申請逾3萬4千戶 市府：查到不少假報及浮報

快訊

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市丹娜絲颱風屋損慰助金申請已達3萬4千多戶，目前市府和中央加緊媒合業者修繕中。圖／台南市工務局提供
台南市丹娜絲颱風屋損慰助金申請已達3萬4千多戶，目前市府和中央加緊媒合業者修繕中。圖／台南市工務局提供

丹娜絲風災重創台南，市府受理民宅屋損慰助金截至8月12日，累計受理件數為 3萬4817 件，累計已發放件數為 1萬0554 件，累計已核撥金額約2.6億元，雖政府強調「從寬從速」，但許多民眾苦等不到核定金額。

市府祕書長尤天厚表示，申請1萬元的核發率已逾5成，但申請5萬及10萬的出現不少浮報和不實申報，「大家都希望速度快、效率高，可是承辦人也擔心責任」。他會親自到區公所了解狀況，特別是基層同仁的疑慮，協助他們更快完成。

市長黃偉哲上周六在賴總統視察時承諾本周會完成8成發放，結果又遇到楊柳颱風攪局，能否達標令外界質疑，尤天厚說，許多民代和基層都反映人力不足，這是重大災害後的必然情況，但主要問題在於，這次許多狀況是以前從未遇過的。

尤天厚強調，市府內部與市長的指示，是盡快研擬對策，加快辦理速度。不是基層不敢核定，而是還需要加強觀念溝通。原則上，承辦人員都相信災民所提供的資訊，但事後也要配合內政部的要求，進行篩檢，確認資料正確。「確實有一些案例存在疑慮，因此需要花時間到現場查核。核定案件畢竟有責任，必須確保正確。」

舉例來說，有些申報坪數與實際不符，例如申報50平方公尺但實際僅20平方公尺，抽查比例不符的情況很多，導致承辦人猶豫。尤天厚說，如果申報100平方公尺以上，但核定結果僅符合部分坪數，就依事實核定金額，不必完全照申報數據，如果資料不符，要勇於拒絕。

另外，有些房屋已經殘破無人居住，卻利用此次災害申請補助；同一戶多人領取的情況也存在，補助原則是針對有實際居住的房屋，因此必須過濾不符合條件的案例，這些都會影響整體作業。

尤天厚說，目前核定率較前兩周已有提升，原則上申請1萬元核發率已超過5成，但颱風又來打亂進度，加上稽查與抽查都需要時間，速度自然快不起來，市長要求本周達到8成核定率，會盡力達成。

房屋 坪數 楊柳颱風

