颱風屋毀工班吃緊 她一句承諾隔天動工 雲林5弱勢戶屋頂重生

丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清上月底到雲林捐贈清寒學生生活費得知，當場主動向縣長張麗善允諾協助修繕，隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建，為災民擋風遮雨。

雲林縣受先前風災影響有57戶民宅屋頂受損，其中44戶一般戶已獲救助金自行修繕，其餘為低收、獨居老人戶，「屋外下大雨、屋內下小雨」，張麗善表示，這些脆弱家庭急需幫忙，但因台南、嘉義很多民宅受損，雖有義工團願意協助，因工班人力吃緊，難以在第一時間協助修復。

張麗善表示，媚登峯文教信託基金會資助雲林縣27位貧困學生就讀高中職3年期間生活費，每人每月補助8800元總計855萬3600元，7月29日她致贈感謝狀給莊雅清時，提及這些風災受災戶，莊雅清當場表示，「我來幫忙修」，允諾願意協助修繕。

張麗善坦言，當時並未抱太大希望，沒想到當晚便接到莊雅清來電，表示已聯繫好合作工班，隔日立即進場會勘。短短數天，就為5戶弱勢家庭完成屋頂修繕，趕在楊柳颱風逼近前，免去「屋漏偏逢連夜雨」的危機。她感動地形容「這是神效率。」