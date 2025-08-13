颱風屋毀工班吃緊 她一句承諾隔天動工 雲林5弱勢戶屋頂重生

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清得知隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建。圖／雲林縣政府提供
丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清得知隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建。圖／雲林縣政府提供

丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清上月底到雲林捐贈清寒學生生活費得知，當場主動向縣長張麗善允諾協助修繕，隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建，為災民擋風遮雨。

雲林縣受先前風災影響有57戶民宅屋頂受損，其中44戶一般戶已獲救助金自行修繕，其餘為低收、獨居老人戶，「屋外下大雨、屋內下小雨」，張麗善表示，這些脆弱家庭急需幫忙，但因台南、嘉義很多民宅受損，雖有義工團願意協助，因工班人力吃緊，難以在第一時間協助修復。

張麗善表示，媚登峯文教信託基金會資助雲林縣27位貧困學生就讀高中職3年期間生活費，每人每月補助8800元總計855萬3600元，7月29日她致贈感謝狀給莊雅清時，提及這些風災受災戶，莊雅清當場表示，「我來幫忙修」，允諾願意協助修繕。

張麗善坦言，當時並未抱太大希望，沒想到當晚便接到莊雅清來電，表示已聯繫好合作工班，隔日立即進場會勘。短短數天，就為5戶弱勢家庭完成屋頂修繕，趕在楊柳颱風逼近前，免去「屋漏偏逢連夜雨」的危機。她感動地形容「這是神效率。」

縣府昨日再提報10戶急需修繕的弱勢家庭，莊雅清所聯繫的工班已評估，其中4戶可立即施工，盼在最短時間內完成。張麗善感謝她不僅關懷雲林的孩子，也守護弱勢家庭，「為雲林帶來更多溫暖與希望」。

丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清得知隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建。圖／雲林縣政府提供
丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清得知隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建。圖／雲林縣政府提供
丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清得知隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建。圖／雲林縣政府提供
丹娜絲颱風侵襲後，雲林縣有10多戶弱勢戶屋頂受損急需協助，媚登峯文教信託基金會董事長莊雅清得知隔天即派工班到雲林，到昨天已完成5戶民宅屋頂重建。圖／雲林縣政府提供

