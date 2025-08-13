聽新聞
台南遭逢百年風災 日本前首相夫人安倍昭惠跨海捐助200萬日圓
台南7月遭丹娜絲颱風重創，沿海地區出現百年罕見強風豪雨，造成屋損、農損與基礎設施嚴重受創，日本前首相安倍晉三遺孀安倍昭惠夫人，除在個人X平台上表達慰問，更表示將捐出200萬日圓（約合新台幣41.2萬元）給台南市政府，為救災拋磚引玉。
市長黃偉哲表示，台南與日本有著深厚的歷史與情感連結，安倍前首相生前對台灣的支持與關懷，台南人銘記在心，安倍昭惠夫人更在2023年7月、2025年6月兩度來到台南，每次造訪期間均表達對台南的高度友好，如今昭惠夫人的義舉，更讓大家深切感受到台日之間的情誼如家人般親近。
黃偉哲表示，昭惠夫人及各界的善舉，讓台南在艱難時刻感受到無比溫暖。自風災發生以來，包括台灣首廟天壇、開基玉皇宮、台南市醫師公會、中醫師公會、不動產開發商業同業公會、林聲文化藝術股份有限公司等宗教、醫界與企業團體，均慷慨解囊；海外僑界如美國大洛杉磯台灣會館，更在短時間內募得10萬美元善款支援災後重建。
黃偉哲強調，善款將會妥善運用於災後救援與重建工作，幫助受災居民早日回到安定的生活。務求讓每一分愛心發揮最大效益。「謝謝昭惠夫人，謝謝所有關心台南的人。」「有你們的支持，就是我們堅強走下去的力量。」。
