台南海漂廢棄物還沒清完楊柳颱風又來 這件事不能等

上月丹娜絲颱風加上連續幾周下雨，以及8月初豪雨，台南各處海岸都有大批海廢，及河川帶來的漂流物，好不容易各單位快完成清理，楊柳颱風又來，也勢必再帶來可觀廢棄物。水利署第6分署風災後已在台南清除120公噸海漂物，台江國家公園也已清理上百公噸，但還沒清理完。另沙灘上數千廢棄蚵棚，市府也加緊清理中，希望能在8月底前完成清除。

2023年之前3年南部地區沒有受到颱風直接侵襲，風災未帶來大量海漂廢棄物，但去年連續幾個颱風都侵襲到台南，也造成風災後海岸有大量廢棄物，水利署第6分署、台江國家公園管理處及南市府等都花了可觀的經費清理。今年7月先有丹娜絲颱風，帶來可觀雨量，加上西南氣流影響，連續下雨，各河川無不沖刷下許多垃圾、木頭等廢棄物流到出海口，各權責機關也採取清理動作。

水利署第6分署長謝明昌表示，該分署掌管區域含括高雄、台南，每年處理的海漂廢棄物也是台灣最多，每年編列近2千萬清理，清除海漂分定期清、有通報部分立即清、及颱風事件前後的緊急清。丹娜絲颱風後，台南海漂清除約120噸，投入200萬元；高雄海漂清除約80噸，投入清理經費約150萬元。颱風多海漂廢棄物就會多，會持續清理，恢復美麗海岸風景。

台江處副處長賴建良指出，該處每年清理海岸廢棄物金額近1千萬，去年連續數個颱風帶來可觀海漂廢棄物，經費就見肘，而向上級爭取補助經費，目前台江處所轄台南海岸的海漂廢棄物持續清理中，已投入310萬清理上百公噸廢棄物。