台南七股龍山里雞舍遭燈桿壓1個多月…還在那 場主無奈

台南七股7月初受丹娜絲颱風強襲，造成許多電線桿、路燈桿等斷裂倒塌，龍山里一處雞舍鐵皮屋頂更被倒塌電桿砸中，畫面驚悚，雞舍更一度停電多天，台電事後緊急搶修並扶正電線桿，然而風災後迄今1個多月，倒塌的路燈桿卻仍壓在雞舍上，相當誇張，也讓場主感到困擾。

雞舍場主表示，雞舍外有台電、電信局及第4台等電線桿，聽聞倒塌迄今未處理的是第4台的電線桿，迄今1個多月了都沒來處理，真的是很困擾，尤其想請人來修繕雞舍鐵皮屋頂，電桿倒塌處根本無法修理。

場主也說，雞舍前陣子才剛請人來搭鐵皮，工程都還沒有完工，如今卻又有颱風要來，根本無法防颱，「很害怕颱風又造成損失」，尤其上次風災停水停電好多天，雞隻是好不容易才存活下來，「真的是很無奈！」