台南七股龍山里雞舍遭燈桿壓1個多月…還在那 場主無奈

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南七股龍山里一處雞舍7月初受颱風影響，倒塌的電線桿、電線等全砸在鐵皮屋頂上，然而風災後迄今1個多月，仍有燈桿尚未處理，相當誇張。圖／本報資料照
台南七股龍山里一處雞舍7月初受颱風影響，倒塌的電線桿、電線等全砸在鐵皮屋頂上，然而風災後迄今1個多月，仍有燈桿尚未處理，相當誇張。圖／本報資料照

台南七股7月初受丹娜絲颱風強襲，造成許多電線桿、路燈桿等斷裂倒塌，龍山里一處雞舍鐵皮屋頂更被倒塌電桿砸中，畫面驚悚，雞舍更一度停電多天，台電事後緊急搶修並扶正電線桿，然而風災後迄今1個多月，倒塌的路燈桿卻仍壓在雞舍上，相當誇張，也讓場主感到困擾。

雞舍場主表示，雞舍外有台電、電信局及第4台等電線桿，聽聞倒塌迄今未處理的是第4台的電線桿，迄今1個多月了都沒來處理，真的是很困擾，尤其想請人來修繕雞舍鐵皮屋頂，電桿倒塌處根本無法修理。

場主也說，雞舍前陣子才剛請人來搭鐵皮，工程都還沒有完工，如今卻又有颱風要來，根本無法防颱，「很害怕颱風又造成損失」，尤其上次風災停水停電好多天，雞隻是好不容易才存活下來，「真的是很無奈！」

據了解，該支電桿為區公所路燈電桿，上面還有路燈編號，而該雞舍因風災後被倒塌及掉落的電線桿、電線砸得滿目瘡痍，雞隻更彷彿「與電同行」，場面十分驚悚，好在台電當下已派工程人員前往搶修，電線桿重新佇立多時，該支倒塌的路燈電桿卻乏人清理。

台南七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂風災後迄今1個多月，倒塌的路燈桿卻仍壓在雞舍上，相當誇張，也讓場主感到困擾。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂風災後迄今1個多月，倒塌的路燈桿卻仍壓在雞舍上，相當誇張，也讓場主感到困擾。記者萬于甄／攝影
場主說，雞舍前陣子才剛請人來搭鐵皮，工程都還沒有完工，如今卻又有颱風要來，根本無法防颱，很害怕颱風又造成損失。記者萬于甄／攝影
場主說，雞舍前陣子才剛請人來搭鐵皮，工程都還沒有完工，如今卻又有颱風要來，根本無法防颱，很害怕颱風又造成損失。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂風災後迄今1個多月，倒塌的路燈桿卻仍壓在雞舍上，相當誇張，也讓場主感到困擾。記者萬于甄／攝影
台南七股龍山里一處雞舍鐵皮屋頂風災後迄今1個多月，倒塌的路燈桿卻仍壓在雞舍上，相當誇張，也讓場主感到困擾。記者萬于甄／攝影

