快訊

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義新旅遊亮點海賊庄休閒農場營運一波三折 周末預約入園

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影

暑假進入尾聲，嘉義縣2大新旅遊景點，新港鄉「海賊庄休閒農場」以及大林鎮「歐樂沃築夢城堡」營運，成為網路熱門話題，受接連颱風豪雨影響，營運歷經波折，「歐樂沃築夢城堡」已於8月1日試營運，「海賊庄休閒農場」預計周休假日16、17日，先採預約制入園。

「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，利用家鄉農地打造結合歷史、文化與農業的創意園區。園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝，成為台灣文史的重要地標。

園區特色之一是「七海揚帆食農體驗館」，由謝東哲親手打造全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，供應義大利柴燒披薩與窯烤麵包，食材多取自大航海時代歐洲傳入作物，結合在地農產，讓美食兼具歷史意涵與在地風味，開園採六藝營運。

海賊庄全區採草生栽培，不施化學農藥與肥料，提供無毒農產品，並以短鏈供應支持在地農業，落實環境永續理念。門票附贈可抵消費紀念幣，造型取自17世紀西班牙、荷蘭古幣，既具收藏價值，也可作為園區消費抵用。

試營運期間，原笨港地區居民免費入場，其餘訪客可享優惠票價，每日前30組入園者還可獲得限定小禮物。現場滿額消費更有機會獲贈「透南風鹽炒花生」。由謝東哲裝扮「海賊王謝．哥倫布」定時導覽，帶領遊客穿越時空，了解海賊庄文化故事。

園區管控品質，預約額滿停止該時段入場，窯烤披薩提前3天預訂，限量供應僅供內用，下午2時以後停止供應。海賊庄休閒農場結合歷史教育、文化創意、永續農業與美食體驗，帶動地方觀光產業與農產價值提升。預約報名網址https://forms.gle/JMUYkFNV95yQi58z8。

嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，門票附贈可抵消費紀念幣，造型取自17世紀西班牙、荷蘭古幣，既具收藏價值，也可作為園區消費抵用。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，門票附贈可抵消費紀念幣，造型取自17世紀西班牙、荷蘭古幣，既具收藏價值，也可作為園區消費抵用。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影
嘉縣新港鄉「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝。記者魯永明／攝影

嘉義 景點 觀光景點

延伸閱讀

楊柳颱風中心距離台東僅90公里 東部上午狂風暴雨、下午轉移嘉義以南

颱風楊柳逼近 新光三越、遠百嘉義以南分店暫停營業

藍白合反罷成功嘉市長選戰藍白合成焦點 張啓楷參選鬆口表態

嘉義市區6戶木造住宅火警 消防搶救中

相關新聞

嘉義太保災後振興金每人3千 有望加碼到5千

嘉義縣太保市公所提案每人發放丹娜絲颱風災後振興金3千元，弱勢戶再加發1千元，市民代表會昨審查，有代表提臨時動議盼提高為發...

嘉義新旅遊亮點海賊庄休閒農場營運一波三折 周末預約入園

暑假進入尾聲，嘉義縣2大新旅遊景點，新港鄉「海賊庄休閒農場」以及大林鎮「歐樂沃築夢城堡」營運，成為網路熱門話題，受接連颱...

台南仁德區三甲八街路面下陷 水利局颱風前回填搶修

台南仁德區三甲八街昨傍晚7點突傳出地面有局部下陷情況，南市水利局獲報派員前往勘查，經評估為自來水管線破損漏水導致路面掏空...

颱風釀後壁淹水嚴重…消防車損壞 他捐200萬勘災車成即戰力

因應颱風來襲，台南市後壁區淹水情況甚為嚴重，於救災過程中甚至發生車輛涉水損壞情形，冠坤電子董事長蘇輝雄今天捐贈災情勘查車...

日夜搶修孤島脫困 雲林坪頂村對外聯絡道路颱風前搶通

受728西南氣流連日豪雨影響，雲林縣林內鄉坪頂村對外聯絡道路雲61線路基滑動，無法通行，一度成為孤島，憂心楊柳颱風來襲再...

台南麻豆青農聯手賣公益文旦 雲林爭取文蛤災害救助

台南麻豆文旦遭丹娜絲颱風及豪雨重創，落果高達8成，由青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」仍循往年幫弱勢，推出公益文旦，售完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。