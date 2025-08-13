聽新聞
嘉義新旅遊亮點海賊庄休閒農場營運一波三折 周末預約入園
暑假進入尾聲，嘉義縣2大新旅遊景點，新港鄉「海賊庄休閒農場」以及大林鎮「歐樂沃築夢城堡」營運，成為網路熱門話題，受接連颱風豪雨影響，營運歷經波折，「歐樂沃築夢城堡」已於8月1日試營運，「海賊庄休閒農場」預計周休假日16、17日，先採預約制入園。
「海賊庄休閒農場」由工藝大師文化獎得主、台灣陶藝學會與台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲創辦，利用家鄉農地打造結合歷史、文化與農業的創意園區。園區以500年大航海歷史為主軸，呈現海賊轉型海商的過程，融合現代陶藝與馬賽克工藝，成為台灣文史的重要地標。
園區特色之一是「七海揚帆食農體驗館」，由謝東哲親手打造全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，供應義大利柴燒披薩與窯烤麵包，食材多取自大航海時代歐洲傳入作物，結合在地農產，讓美食兼具歷史意涵與在地風味，開園採六藝營運。
海賊庄全區採草生栽培，不施化學農藥與肥料，提供無毒農產品，並以短鏈供應支持在地農業，落實環境永續理念。門票附贈可抵消費紀念幣，造型取自17世紀西班牙、荷蘭古幣，既具收藏價值，也可作為園區消費抵用。
試營運期間，原笨港地區居民免費入場，其餘訪客可享優惠票價，每日前30組入園者還可獲得限定小禮物。現場滿額消費更有機會獲贈「透南風鹽炒花生」。由謝東哲裝扮「海賊王謝．哥倫布」定時導覽，帶領遊客穿越時空，了解海賊庄文化故事。
園區管控品質，預約額滿停止該時段入場，窯烤披薩提前3天預訂，限量供應僅供內用，下午2時以後停止供應。海賊庄休閒農場結合歷史教育、文化創意、永續農業與美食體驗，帶動地方觀光產業與農產價值提升。預約報名網址https://forms.gle/JMUYkFNV95yQi58z8。
