台南仁德區三甲八街路面下陷 水利局颱風前回填搶修

台南仁德區三甲八街昨傍晚7點突傳出地面有局部下陷情況，南市水利局獲報派員前往勘查，經評估為自來水管線破損漏水導致路面掏空下陷，且汙水管線也受到影響損壞，所幸該區域並無涉及電力、瓦斯等管線，水利局也當場開挖回填，以最小限度進行颱風豪雨前復舊作業。

水利局表示，由於該汙水管線破損處位於系統末端，受影響用戶僅約30戶，因時程上需最小限度進行颱風豪雨前復舊作業，因此先以抵禦即將來臨的風雨災害為優先，在完成現場影響評估後，已將下陷處予以回填。