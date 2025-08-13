快訊

恆春居民因敦親睦鄰費才支持核三 郭智輝：這是失言嗎？

最大陣風超過10級！台中宣布2地區12時起停班停課

扯！請ChatGPT提供飲食建議⋯男子3個月後竟「中毒送醫」造成反效果

聽新聞
0:00 / 0:00

台南仁德區三甲八街路面下陷 水利局颱風前回填搶修

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南仁德區三甲八街昨傍晚7點多突傳出地面有局部下陷情況，南市水利局獲報派員前往勘查，經評估為自來水管線破損漏水導致路面掏空下陷。圖／水利局提供
台南仁德區三甲八街昨傍晚7點多突傳出地面有局部下陷情況，南市水利局獲報派員前往勘查，經評估為自來水管線破損漏水導致路面掏空下陷。圖／水利局提供

台南仁德區三甲八街昨傍晚7點突傳出地面有局部下陷情況，南市水利局獲報派員前往勘查，經評估為自來水管線破損漏水導致路面掏空下陷，且汙水管線也受到影響損壞，所幸該區域並無涉及電力、瓦斯等管線，水利局也當場開挖回填，以最小限度進行颱風豪雨前復舊作業。

水利局表示，由於該汙水管線破損處位於系統末端，受影響用戶僅約30戶，因時程上需最小限度進行颱風豪雨前復舊作業，因此先以抵禦即將來臨的風雨災害為優先，在完成現場影響評估後，已將下陷處予以回填。

水利局指出，現場同時利用側溝進行雨、汙水導疏流，待颱風過後再盡速辦理修復工程，也呼籲在地居民配合搶修施工作業，避免靠近施工區域，現場已設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，也提醒用路人注意安全。

台南仁德區三甲八街昨傍晚7點多，因自來水管線破損漏水導致路面掏空下陷，且汙水管線也受到影響損壞，水利局也以最小限度進行颱風豪雨前復舊作業。圖／水利局提供
台南仁德區三甲八街昨傍晚7點多，因自來水管線破損漏水導致路面掏空下陷，且汙水管線也受到影響損壞，水利局也以最小限度進行颱風豪雨前復舊作業。圖／水利局提供

豪雨 颱風 水利局

延伸閱讀

楊柳颱風預估中午登陸 高雄山區撤離千人安置

楊柳風力最強北側眼牆掃綠島 颱風登陸至過山後換南部狂風暴雨

颱風釀後壁淹水嚴重…消防車損壞 他捐200萬勘災車成即戰力

楊柳颱風下午風量變強北市臨時停班課？ 蔣萬安曝可能性

相關新聞

嘉義太保災後振興金每人3千 有望加碼到5千

嘉義縣太保市公所提案每人發放丹娜絲颱風災後振興金3千元，弱勢戶再加發1千元，市民代表會昨審查，有代表提臨時動議盼提高為發...

嘉義新旅遊亮點海賊庄休閒農場營運一波三折 周末預約入園

暑假進入尾聲，嘉義縣2大新旅遊景點，新港鄉「海賊庄休閒農場」以及大林鎮「歐樂沃築夢城堡」營運，成為網路熱門話題，受接連颱...

台南仁德區三甲八街路面下陷 水利局颱風前回填搶修

台南仁德區三甲八街昨傍晚7點突傳出地面有局部下陷情況，南市水利局獲報派員前往勘查，經評估為自來水管線破損漏水導致路面掏空...

颱風釀後壁淹水嚴重…消防車損壞 他捐200萬勘災車成即戰力

因應颱風來襲，台南市後壁區淹水情況甚為嚴重，於救災過程中甚至發生車輛涉水損壞情形，冠坤電子董事長蘇輝雄今天捐贈災情勘查車...

日夜搶修孤島脫困 雲林坪頂村對外聯絡道路颱風前搶通

受728西南氣流連日豪雨影響，雲林縣林內鄉坪頂村對外聯絡道路雲61線路基滑動，無法通行，一度成為孤島，憂心楊柳颱風來襲再...

台南麻豆青農聯手賣公益文旦 雲林爭取文蛤災害救助

台南麻豆文旦遭丹娜絲颱風及豪雨重創，落果高達8成，由青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」仍循往年幫弱勢，推出公益文旦，售完...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。