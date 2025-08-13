聽新聞
台南仁德區三甲八街路面下陷 水利局颱風前回填搶修
台南仁德區三甲八街昨傍晚7點突傳出地面有局部下陷情況，南市水利局獲報派員前往勘查，經評估為自來水管線破損漏水導致路面掏空下陷，且汙水管線也受到影響損壞，所幸該區域並無涉及電力、瓦斯等管線，水利局也當場開挖回填，以最小限度進行颱風豪雨前復舊作業。
水利局表示，由於該汙水管線破損處位於系統末端，受影響用戶僅約30戶，因時程上需最小限度進行颱風豪雨前復舊作業，因此先以抵禦即將來臨的風雨災害為優先，在完成現場影響評估後，已將下陷處予以回填。
水利局指出，現場同時利用側溝進行雨、汙水導疏流，待颱風過後再盡速辦理修復工程，也呼籲在地居民配合搶修施工作業，避免靠近施工區域，現場已設置交通錐、連桿及警示燈等交維設施，也提醒用路人注意安全。
