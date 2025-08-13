快訊

颱風釀後壁淹水嚴重…消防車損壞 他捐200萬勘災車成即戰力

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
冠坤電子董事長蘇輝雄今天捐贈災情勘查車給台南市消防局義消特搜中隊，因應楊柳颱風逼近，剛好成為即戰力。記者袁志豪／翻攝
因應颱風來襲，台南市後壁區淹水情況甚為嚴重，於救災過程中甚至發生車輛涉水損壞情形，冠坤電子董事長蘇輝雄今天捐贈災情勘查車給台南市消防局義消特搜中隊，該車配有絞盤、拖船架及通訊輔助等相關設備，價值近200萬元，因應楊柳颱風逼近，剛好成為即戰力。

台南市消防局指出，冠坤電子企業股份有限公司董事長蘇輝雄，平時致力回饋鄰里建設地方，經透過市議員李宗翰得知，2024年凱米颱風來襲造成後壁區淹水及勘災車涉水毀損等狀況，今天在李的牽線下，捐贈災情勘查車給消防局，並由副市長葉澤山代表受贈。

捐贈儀式今天在東山區碧軒寺舉行，葉澤山表示，義消特搜除支援台南在地救災任務外，亦支援外縣市救災任務，甚至於去年通過國際人道救援認證，能夠代表台灣救援跨國任務，祈求透過東山大廟佛祖加持庇佑出勤人員都能任務順利，人員出入平安。

蘇輝雄指出，秉持感恩的心，身體力行「取之社會、用之社會」的信念，關懷社會、服務大眾，教導子女做人要堅忍、惜福、感恩、樸實勤奮；最近風災淹水頻傳，楊柳颱風又逼近，災情勘查車剛好到港整備完成，相信能為台南消防工作及時補充戰力。

市長黃偉哲讚揚蘇輝雄多年來深耕公益，透過捐贈勘查車協助城市提升防救災能量；消防局長李明峯表示，此車讓消防弟兄能在災害發生時快速且有效地抵達現場，進行災情勘查與資訊傳遞，為指揮官提供即時決策依據，大幅提升災害應變能力。

