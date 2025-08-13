日夜搶修孤島脫困 雲林坪頂村對外聯絡道路颱風前搶通

受728西南氣流連日豪雨影響，雲林縣林內鄉坪頂村對外聯絡道路雲61線路基滑動，無法通行，一度成為孤島，憂心楊柳颱風來襲再度重創，交通工務局日夜趕工搶通，昨天下午提早完成路基加固及道路加鋪作業，現已全面開放雙向通行。

雲61線0K+650受上周連日豪雨影響，路面與基礎結構受損，緊急封道，因另一側通往湖本村的聯外道路也中斷，坪頂村一度形同孤島，一百多戶近500村民無法對外通行。

交通工務局長汪令堯表示，雲61鄉道因連日下雨影響，水路改變、亂竄將下邊坡土石帶走，造成道路下陷近40公分，經連日搶修，目前已完成路基加固及道路加鋪作業，全面開放雙向通行，恢復正常行駛。

汪令堯表示，因為路基還在滑動，所以已經打了固定樁，但復健工程至少需半年時間，近日天氣仍有降雨機會，行經山區及邊坡路段時請減速慢行，並注意路況，以確保行車安全。