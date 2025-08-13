快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

嘉義太保普發3千 有望加碼到5千

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣太保市公所提案發放丹娜絲颱風災後振興金每人3千元，市民代表林淑勉提案發5千元，昨代表會通過發5千元，市公所回應將再評估。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市公所提案發放丹娜絲颱風災後振興金每人3千元，市民代表林淑勉提案發5千元，昨代表會通過發5千元，市公所回應將再評估。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市公所提案每人發放丹娜絲颱風災後振興金3千元，弱勢戶再加發1千元，市民代表會昨審查，有代表提臨時動議盼提高為發5千元，最後會議表決通過發5千元；市長鄭淑分與國土署開會討論災後工程未列席，公所表示，提高金額需再次評估。

太保市公所主任秘書沈雅琪說，為了公所財政永續經營，經評估編列3千元災後振興金，當然市民福利愈多愈好，但公所還有道路維護等基礎建設，須避免後續財政窒礙難行。市長鄭淑分認為，丹娜絲颱風造成許多行道樹倒塌、水溝堵塞等問題，民眾家園也受到嚴重摧毀，公所全力投入災後復建，編列8214萬元災後修復工程，估算現有財源約3億多元，在不影響財政紀律狀況下，編列發放災後振興金每人3千元，預計共需1.2億元。

太保市代會昨開會審議，代表林淑勉說，公所累計剩餘款還有3.9億元，颱風災損非常嚴重，因此她提議每人應發5千元，相信公所財源充足，應苦民所苦；代表許秀燕說，太保幾乎每戶都受災慘重，雖然市長鄭淑分到處宣傳要發3千元，但代表會的誠意是要發5千元。

不過也有代表持不同意見，代表周玉岸指，公所已提案編列3千元，代表會同意就能馬上發，讓市民能先領到3千元應急，年底再提案編列2千元。代表吳宏哲則說，此次災後修復工程要8千萬元，難保今年不會再有颱風，不應一次把錢發光。

