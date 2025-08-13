快訊

楊柳颱風持續增強「14縣市納陸警範圍」今天影響最鉅、4地慎防大豪雨

台南麻豆青農聯手賣公益文旦 雲林爭取文蛤災害救助

聯合報／ 記者萬于甄蔡維斌／台南報導
台南麻豆「快快公雞公益文旦聯盟」，多年來辦公益文旦販售活動，但今年受風災影響產量大減。圖／南市農業局提供
台南麻豆文旦丹娜絲颱風及豪雨重創，落果高達8成，由青農組成的「快快公雞公益文旦聯盟」仍循往年幫弱勢，推出公益文旦，售完為止；另，雲林口湖鄉文蛤同樣因豪雨災情嚴重，縣長張麗善昨會勘確認損失逾2成，建請農業部盡速啟動天然災害救助。

台南的文旦種植面積1075公頃，占全台28%，其中麻豆區是主要產區，種植就達814公頃、年產量約2萬公噸，然而先前風災造成落果高達8成，市府表示，將整合資源協助重建；麻豆區農會總幹事孫慈敏說，感謝各地前來的志工協助清理果園，後續也歡迎選購麻豆文旦及柚子相關加工品，以實際行動支持產業。

麻豆青農李佳翰、李明彥、陳有信、蔡文仁、張津雪、李寶乾、李孟珊組成「快快公雞公益文旦聯盟」，聯盟表示，連續11年販售文旦做公益，但今年採彈性參與、限量預購，青農依果園實際災損，自主評估可供貨數量，公益文旦售完為止，銷售所得20%將捐助8個社福團體。

此外，雲林文蛤養殖面積3464公頃、產量3萬1450公噸，產值約17.1億，全國第一，0728豪雨，海水被沖淡，鹽度不足造成口湖鄉養殖文蛤死亡嚴重，公所初步統計災損268多公頃，縣長張麗善昨與公所、水試所會勘，確認文蛤損失超過20%，表示會請各鄉鎮速報延遲性災損，並建請農業部盡速啟動天然災害救助。

至於鹽度不足，張麗善說，請農業處推動大埤酸菜每年產生多達上千噸的高鹽廢水，轉化為養殖液肥的可行性，能解決廢水並補充魚塭水質鹽度。

先前連日豪雨，雲林海水變淡，重創養殖文蛤，縣長張麗善（中）昨會勘並籲請中央啟動災害救助。記者蔡維斌／攝影
