台南2處全民運動館同步招商 體育局徵求民間投資人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市體育今公告明年年中將完工的安南區全民運動館及新營區全民運動館ROT案，徵求民間投資人，委託營運年期10年。圖／南市體育局提供
台南市體育今公告明年年中將完工的安南區全民運動館及新營區全民運動館ROT案，徵求民間投資人，委託營運年期10年。體育局表示，為提升地方運動風氣與水準，促進運動產業與服務發展，積極引進民間資源投入公共建設，不僅開源節流，更能提供優質的公共服務。期盼透過促參機制，打造政府、廠商與市民三贏的合作模式。

安南區全民運動館位於安南區國安段1720地號土地，設施包含體適能中心、綜合球場（籃球全場1面、羽球場地4面）、多功能教室、韻律教室、商業空間及其他必要設施等場地，總樓地板面積約3324.57平方公尺；新營區全民運動館則位於臺南市新營區民治段373、374、375及376等4筆地號土地，設施包含體適能中心、綜合球場（籃球場全場1面及羽球場4面共用）、羽球場（2面）、多功能教室、韻律教室、商業空間及其他必要設施等場地，總樓地板面積約4271.86平方公尺。

在權利金方面，安南區全民運動館每年固定權利金40萬元，新營區全民運動館35萬元，兩案變動權利金均須依營業收入採累進級距方式計算。另，為確保服務品質，兩案申請人於增建、改建、修建期間，應投入裝修工程、健身器材、音響設備、辦公桌椅、公共安全及急救器材、置物櫃及飲水設備等必要投資項目，最低投資金額安南區全民運動館不得低於1100萬元，新營區全民運動館則不得低於1400萬元。

