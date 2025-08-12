南消OHCA急救成功率達33%以上 全國十大救護技術員冠軍也在台南

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
第五救災救護大隊復興分隊簡辰翰、消防局長李明峯、市長黃偉哲、歸仁高級救護隊蘇士雄與第六救災救護大隊永華高級（由左至右）。記者袁志豪／翻攝
「全國十大傑出救護技術員選拔」今年第一名在台南，市長黃偉哲今天在市政會議接受第六救災救護大隊和緯高級救護隊的顏維廷轉呈全國救護技術員冠軍獎座，表示與有榮焉；同時煌也表揚3位消防員，頒發金箔救災菁英獎座，肯定其緊急救護領域表現傑出表現。

十大傑出救護技術員獎項由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家及消防署官方代表共同遴選，評分標準包含救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

黃偉哲指出，顏維廷在全國2200名高級救護技術員中，榮獲今年十大傑出救護技術員第一名，不但為臺南爭光，更是展現台南消防團隊的專業實力；此外，也頒發金箔救災菁英獎座給第五救災救護大隊復興分隊簡辰翰、歸仁高級救護隊蘇士雄與第六救災救護大隊永華高級救護隊林旻郁。

黃偉哲表示，三人截至去年12月底，每位都成功救回10位到院前心肺功能停止的病患，且腦功能恢復良好平安出院，成績非常難得；不僅代表專業，更代表消防員在第一線搶救生命的堅持與使命，期勉受獎消防員能夠將救護技術傳播出去，讓更多市民學會救護技術。

南市消防局統計，從2019年至今，成功急救OHCA病患超過3000人，康復出院超過400人，急救成功率達到33%以上；透過車上即時心電圖，也成功診斷出超過554件急性心肌梗塞的病患。對於消防局在各項救護專業精進與制度建立所展現的成果，黃偉哲深表肯定。

「全國十大傑出救護技術員選拔」今年第一名在台南，市長黃偉哲今天在市政會議接受第六救災救護大隊和緯高級救護隊的顏維廷轉呈全國救護技術員冠軍獎座。記者袁志豪／翻攝
台南 黃偉哲 消防員

