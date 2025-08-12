多事之秋！ 嘉市本屆議會少了3席議員 議長陳姿妏這麼說

嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月、褫奪公權4年確定，8月19日將到案執行；議會自蔡文旭、李奕德議員先後因病離世，如今戴寧又判刑，市議會多事之秋，少了3名議員；議長陳姿妏說，席次減少仍不減為民服務能量，議會運作常。

嘉義市議會本屆有23名議員，議員蔡文旭、李奕德先後因病辭世，如今戴寧又因為詐領助理費一案被最高法院判決確定，一下子市議會少了3名議員。依地方制度法，不符合遞補或補選規定，本屆嘉義市議會剩20名議員。

議長陳姿妏表示，3名議會同仁的事情，都很令人惋惜；戴寧的案子更令人覺得無可奈何，但仍要尊重司法，戴寧一直很勇敢面對，比較擔心的是她的2個孩子還小很依賴媽媽；議會少3席議員當然會有差別，但是這樣的事情，也非我們能力能夠去掌握，也是無可奈何。