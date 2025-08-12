嘉市議員戴寧判刑確定 嘉市選委會：不會補選

嘉義市議員戴寧因涉及詐領助理費案件，判處有期徒刑5年6月確定，定於今年8月19日到案執行。市議會再減1議員席次，是否會遞補或補選席次？市選委會表示，並不符合遞補或補選條件。也因此確定本屆嘉義市議會剩20位議員。

本屆市議會自從議員蔡文旭、李奕德因病辭世，如今戴寧因助理費案判刑5年6月、褫奪公權4年確定，將入監服刑，本屆議會瞬間少了3名議員，是否遞補或補選引起市民關切。

嘉義市選委會表示，依地方制度法第79條規定，議員出缺達一定比例時應予補選，例如，議員缺額達議會總名額1/3以上，或同一選舉區缺額達1/2以上時，應辦理補選。

又依公職選罷法規定，地方民意代表當選人因第120條第1項第3款之情事，經法院判決當選無效確定者，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，但當得票數最高落選人如已死亡，其遞補順序已不存在，應由得票數次高落選人遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定。

經法院判決當選無效確定者，其缺額由落選人依得票數之高低順序遞補，但當得票數最高落選人如已死亡，其遞補順序已不存在，應由得票數次高落選人遞補，不適用重行選舉或缺額補選之規定。

市選委會表示，市議會3名議員都不符合遞補、補選相關規定，因此，無需辦理遞補或補選。