快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

雲林越籍移工賣狗肉每公斤400元 研判是無主犬隻被宰

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣動植物防疫所7月6日在麥寮鄉一處偏遠道路查獲一名來台不到2個月的范姓越籍移工載運肢解好的狗肉以每公斤400元代價販售，當場查獲65公斤，已依法裁處10萬元罰鍰。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣動植物防疫所7月6日在麥寮鄉一處偏遠道路查獲一名來台不到2個月的范姓越籍移工載運肢解好的狗肉以每公斤400元代價販售，當場查獲65公斤，已依法裁處10萬元罰鍰。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣動植物防疫所上月初接獲線報，指沿海地區有越南移工販售狗肉，動防所7月6日在麥寮鄉一處偏遠道路，查獲一名來台不到2個月的范姓越籍移工，載運肢解好的狗肉以每公斤400元代價販售，當場查獲65公斤，已依法裁處10萬元罰鍰。

雲林縣動植物防疫所6月時曾耳聞有移工在沿海地區販售狗肉，但苦無進一步線索，7月初接獲新竹縣流浪動物珍愛協會通報相關訊息後，立即會同警方、新竹縣流浪動物珍愛協會、縣議員陳乙辰，在麥寮一處偏僻道路旁查獲范姓越南籍移工載運已肢解好的狗肉販售，當場人贓俱獲。

據了解，范姓移工是合法來台工作，來台時間不到2個月，他供稱是幫忙跑腿運送及販售狗肉，不清楚狗肉來源，也否認殺狗。

防疫所長廖培志表示，范姓移工以每公斤400元代價販售狗肉，現場查獲65公斤狗肉，現場狗肉未掃描到晶片，研判應該都是無飼主主犬隻，來源及其他細節有待進一步追查。該名越南籍移工已違反動物保護法第12條第2項規定，不得宰殺、販賣、食用或持有犬貓屠體或其產製品，防疫所依規定裁處10萬元罰鍰。

移工 越南 流浪動物

延伸閱讀

雲林口湖文蛤大量死亡 縣府爭取中央從速救助

雲林首座「不用品循環館」免費換好物 免費母嬰用品、腳踏車通通有

楊柳中颱將來襲！雲林漁民搶收牡蠣 中秋烤蚵恐缺貨

勞團曝仲介阻移工加入工會 籲勞動部認定為「雇主代理人」

相關新聞

嘉義市購物節登錄金額破3億 買氣持續升溫

嘉義市購物節活動自7月1日開跑1個多月，截至8月初發票登錄金額已突破3億元，這次破億加碼紅包得主來自嘉義市曾先生，這筆消...

雲林首座「不用品循環館」免費換好物 免費母嬰用品、腳踏車通通有

雲林縣環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，提供民眾二手物回收及索取，民眾可...

雲林越籍移工賣狗肉每公斤400元 研判是無主犬隻被宰

雲林縣動植物防疫所上月初接獲線報，指沿海地區有越南移工販售狗肉，動防所7月6日在麥寮鄉一處偏遠道路，查獲一名來台不到2個...

臺南濱海各景點陸續完成修復 精彩活動接續登場

今年7月丹娜絲颱風重創臺南，臺南市長黃偉哲率南市府團隊秉持「災後復原不停歇」的精神，協調整合中央、地方與民間業者，全力投入災區重建與清理作業，儘速恢復市容、協助房屋與觀光景點修復，目前不少景區已重建完

嘉義太保市擬發災後振興金 每人有機會拿到3千或5千元

丹娜絲颱風重創嘉義縣，太保市公所提案每人發放災後振興金3千元，弱勢戶再加發1千元，太保市民代表會今天審查議案，有代表提臨...

虐童零容忍 台南採手段從心守護共築幼教新未來

台南市教育局今舉辦公私立幼兒園行政研習會，共有500多所幼兒園的園長與行政人員參加，教育局長鄭新輝並頒獎給績優教保服務機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。