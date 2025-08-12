快訊

嘉義市購物節登錄金額破3億 買氣持續升溫

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市購物節活動自7月1日開跑1個多月，截至8月初發票登錄金額已突破3億元。圖／嘉義市政府提供
嘉義市購物節活動自7月1日開跑1個多月，截至8月初發票登錄金額已突破3億元，這次破億加碼紅包得主來自嘉義市曾先生，這筆消費是子女在父親節為他準備的禮物，沒想到意外讓他抱回 6600 元現金。嘉義市政府表示，購物節的推動，不僅提升城市消費力，也帶動商圈熱度，成為地方振興的關鍵助力。

本次登錄突破 3 億元的幸運得主，來自嘉義市曾先生，中獎發票來自於在燦坤消費約 2 萬元。這筆消費是子女在 8 月 8 日父親節為他準備的禮物，沒想到意外讓他成為「破億加碼紅包」得主，抱回 6600 元現金。曾先生開心笑說，「這真的是父親節最驚喜的加碼禮！原本只是想登錄抽獎碰碰運氣，沒想到幸運真的敲門」。他每年都參加嘉義市購物節，過去曾抽中聖保羅 Q 餅禮盒，這是第一次抱回現金紅包。

市長黃敏惠表示，民眾踴躍參與讓活動短短1個多月便突破3億元大關。今年不僅加碼推出「來嘉住宿四重抽」，入住嘉義市特約旅宿即贈600元「嘉遊金」電子抵用券，還可享有即時抽、周周抽、住宿專屬抽與電子支付加碼抽等獎勵機會。活動自7月1日起持續至10月12日止，消費者只需於稅籍登記嘉義市之店家消費並登錄發票，每滿500元即可獲得1次抽獎機會，最高可獲200組抽獎序號，提醒民眾儘早登錄發票，最終大獎將於10月20日抽出，包括百萬汽車、百萬現金、電動機車、萬元現金、3C產品與名牌包等，總價值超過300萬元。

此外，嘉義市政府亦推出市民專屬「滿千送百」活動，自8月1日起開放嘉義市民兌換現金，只要憑7月1日起於嘉義市店家消費累積滿1000元發票，即可領取100元現金，每人最高可領500元，補助總額為2500萬元，每日限量發放、兌完為止。

建設處表示，根據統計今年每日平均發票登錄金額達753萬元，相較去年的391萬元，成長幅度超過93%、成長近1倍。其中電子支付使用率明顯上升，顯示市民與店家對數位參與機制的接受度大幅提升。更多資訊請至嘉義市購物節粉絲專頁與LINE官方帳號（ID請搜尋@wubuywubobi）查詢。

今年首屆嘉義市購物節短影音競賽徵件中，民眾以30至60秒短影音開箱嘉義市在地特色，總獎金高達6萬元，不限拍攝風格、不限投稿件數，即日起至9月15日止受理報名，詳情可至嘉義市政府建設處官網或嘉義市購物節FB粉絲專頁查詢。

買氣持續火熱 2025嘉義市購物節登錄金額破3億元。圖／嘉義市政府提供
