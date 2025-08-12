快訊

雲林首座「不用品循環館」免費換好物 免費母嬰用品、腳踏車通通有

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，縣長張麗善表示，今年度募集及展示的物品以母嬰用品為主。記者陳雅玲／攝影
雲林環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，提供民眾二手物回收及索取，民眾可將不需要但仍堪用的物品捐贈，經場館專業師傅修整後，提供有需要的民眾兌換，讓資源全循環、零廢棄。

雲林縣不用品循環館今在斗六市八德里揭牌啟用，環保局副局長黃富義表示，該館定期聘請專業師傅進駐維修、整理或改造，將修整過的「不用品」提供給有需要的人及家庭使用，若數量足夠，會捐給縣內社福或慈善機構，達到物盡其用的目標。

黃富義指出，雲林縣不用品循環館今年度募集及展示的物品以母嬰用品為主，包括嬰兒推車、座椅、學步車、玩具、衣服鞋襪、布料提包、繪本等，也有腳踏車及各種家用品。

縣長張麗善表示，雲林縣推動去年開始推2年萬寶龍計畫，鼓勵民眾生兒育女，雲林新生兒數明顯增加，有些家庭迎接新生兒準備的母嬰用品可能超乎預期，可以捐給不用品循環館，讓有需要的家庭使用，不用品循環館提供物品交換平台，鼓勵民眾愛物惜物，同時還可以讓家裡不再被一些沒有用到的器物占據，增加住家活動空間，歡迎民眾多利用。

台灣永續產業發展推廣協會理事長吳俊彥表示，雲林縣不用品循環館位於斗六市八德里豐興路265號，營運時間為每周三至周日，上午8時至12時、下午1時30分至5時30分，每周一、二及國定假日休館。

另，每周三、四、五、六安排專業裁縫老師、腳踏車師傅及電器等專業維修師傅輪流駐館服務，可幫民眾現場簡易維修及整理，也提供民眾不用品交換。

雲林縣環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，縣長張麗善（左五）表示，今年度募集及展示的物品以母嬰用品為主。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，提供民眾二手物回收及索取，館內有專業師傅輪留駐館服務，圖為裁縫老師。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，提供民眾二手物回收及索取，館內有專業師傅輪留駐館服務，圖為裁縫老師。記者陳雅玲／攝影
雲林縣環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，縣長張麗善表示，今年度募集及展示的物品以母嬰用品為主。記者陳雅玲／攝影
