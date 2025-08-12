快訊

進香閨？蔡尚樺認了和林秉聖是這關係 談結婚進度她鬆口吐6字

林岱樺爭取普發一萬 卓榮泰：努力配合力拚9月底前發放

3字頭再現！台幣尾盤前摜破30元關卡 創3個半月新低

臺南濱海各景點陸續完成修復 精彩活動接續登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片為臺南市政府
照片為臺南市政府

今年7月丹娜絲颱風重創臺南，臺南市長黃偉哲率南市府團隊秉持「災後復原不停歇」的精神，協調整合中央、地方與民間業者，全力投入災區重建與清理作業，儘速恢復市容、協助房屋與觀光景點修復，目前不少景區已重建完成並陸續開園，原定舉辦的活動也陸續規劃中，臺南將以最熱情、最有活力的姿態迎接全國各地遊客。

南市府觀旅局表示，臺南濱海景地區景點如安南區四草綠色隧道、七股區七股鹽山、學甲區頑皮世界野生動物園、北門區雙春濱海遊憩區等皆已正常開放。將軍漁港目前觀光海樓1樓餐飲區已恢復營業，2樓九叔公餐廳部分空間也已恢復營業。

除了硬體設施的修復，相關活動也陸續辦理，由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦的「風吹七Go」風箏嘉年華於8月9日起連續三周(活動還有8月16日、17日、23日及24日)在七股鹽山迎風啟航，邀請全國民眾前往南臺灣享受全台唯一不塞車最舒適的風箏嘉年華帶來的精彩展演；由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2025一見雙雕藝術季」鹽雕展將於8月16日於七股鹽山正式開幕、光雕展則視井仔腳鹽田復原狀況，預計10月18日啟動，整檔活動將一路延續至11月15日。

而夏季深受大小朋友喜愛的頑皮世界野生動物園，今年為了迎接暑假，特別祭出「動物涼夏潑水趴」活動，加上消暑的「綠洲水樂園」，吸引大批遊客前往戲水遊玩，活動將持續至8月31日，民眾除了可以和水豚、袋鼠、羊駝、孔雀等動物近距離互動，還能挑戰刺激的遊樂設施，適合親子共遊，留下歡樂回憶。

觀光旅遊局林國華局長表示，臺南在經歷災後重建的艱辛過程後，已逐步恢復元氣，感謝所有在地業者積極投入復原工作，展現出臺南人堅韌不拔、熱情好客的精神。誠摯邀請全國民眾前來臺南旅遊，以實際行動支持在地商家與觀光產業。臺南暑假精彩不間斷，觀旅局推出一連串精彩活動，包括2025海風生活節將在本周於黃金海岸登場(8/16-8/17)、臺南總舖師四季辦桌-夏季場延期至8月30開桌、每年暑假強檔活動「2025臺南夏日音樂節—將軍吼」因風災影響延期至9月6日至7日舉辦、葫蘆裡玩埤一夏活動調整至10月18日、19日、25日、26日辦理。

聚傳媒

臺南 風箏 動物園

延伸閱讀

颱風楊柳近...台東熱氣球嘉年華暫停 豐榮里供應沙包民眾領取

暑假科展訓練營 新北汐止青山國中小學子探索科學趣

「風吹七Go」七股鹽山風箏嘉年華 8月連三週末Fun風趣

2025旗津風箏節8/9登場 看風箏、玩水樂園 搭渡輪最便利

相關新聞

嘉義市購物節登錄金額破3億 買氣持續升溫

嘉義市購物節活動自7月1日開跑1個多月，截至8月初發票登錄金額已突破3億元，這次破億加碼紅包得主來自嘉義市曾先生，這筆消...

雲林首座「不用品循環館」免費換好物 免費母嬰用品、腳踏車通通有

雲林縣環保局為推動2030雲林縣垃圾全循環目標，成立「雲林縣不用品循環館」，今揭牌啟用，提供民眾二手物回收及索取，民眾可...

雲林越籍移工賣狗肉每公斤400元 研判是無主犬隻被宰

雲林縣動植物防疫所上月初接獲線報，指沿海地區有越南移工販售狗肉，動防所7月6日在麥寮鄉一處偏遠道路，查獲一名來台不到2個...

臺南濱海各景點陸續完成修復 精彩活動接續登場

今年7月丹娜絲颱風重創臺南，臺南市長黃偉哲率南市府團隊秉持「災後復原不停歇」的精神，協調整合中央、地方與民間業者，全力投入災區重建與清理作業，儘速恢復市容、協助房屋與觀光景點修復，目前不少景區已重建完

嘉義太保市擬發災後振興金 每人有機會拿到3千或5千元

丹娜絲颱風重創嘉義縣，太保市公所提案每人發放災後振興金3千元，弱勢戶再加發1千元，太保市民代表會今天審查議案，有代表提臨...

虐童零容忍 台南採手段從心守護共築幼教新未來

台南市教育局今舉辦公私立幼兒園行政研習會，共有500多所幼兒園的園長與行政人員參加，教育局長鄭新輝並頒獎給績優教保服務機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。