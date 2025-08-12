臺南濱海各景點陸續完成修復 精彩活動接續登場

今年7月丹娜絲颱風重創臺南，臺南市長黃偉哲率南市府團隊秉持「災後復原不停歇」的精神，協調整合中央、地方與民間業者，全力投入災區重建與清理作業，儘速恢復市容、協助房屋與觀光景點修復，目前不少景區已重建完成並陸續開園，原定舉辦的活動也陸續規劃中，臺南將以最熱情、最有活力的姿態迎接全國各地遊客。

南市府觀旅局表示，臺南濱海景地區景點如安南區四草綠色隧道、七股區七股鹽山、學甲區頑皮世界野生動物園、北門區雙春濱海遊憩區等皆已正常開放。將軍漁港目前觀光海樓1樓餐飲區已恢復營業，2樓九叔公餐廳部分空間也已恢復營業。

除了硬體設施的修復，相關活動也陸續辦理，由臺鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦的「風吹七Go」風箏嘉年華於8月9日起連續三周(活動還有8月16日、17日、23日及24日)在七股鹽山迎風啟航，邀請全國民眾前往南臺灣享受全台唯一不塞車最舒適的風箏嘉年華帶來的精彩展演；由交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處主辦「2025一見雙雕藝術季」鹽雕展將於8月16日於七股鹽山正式開幕、光雕展則視井仔腳鹽田復原狀況，預計10月18日啟動，整檔活動將一路延續至11月15日。

而夏季深受大小朋友喜愛的頑皮世界野生動物園，今年為了迎接暑假，特別祭出「動物涼夏潑水趴」活動，加上消暑的「綠洲水樂園」，吸引大批遊客前往戲水遊玩，活動將持續至8月31日，民眾除了可以和水豚、袋鼠、羊駝、孔雀等動物近距離互動，還能挑戰刺激的遊樂設施，適合親子共遊，留下歡樂回憶。

觀光旅遊局林國華局長表示，臺南在經歷災後重建的艱辛過程後，已逐步恢復元氣，感謝所有在地業者積極投入復原工作，展現出臺南人堅韌不拔、熱情好客的精神。誠摯邀請全國民眾前來臺南旅遊，以實際行動支持在地商家與觀光產業。臺南暑假精彩不間斷，觀旅局推出一連串精彩活動，包括2025海風生活節將在本周於黃金海岸登場(8/16-8/17)、臺南總舖師四季辦桌-夏季場延期至8月30開桌、每年暑假強檔活動「2025臺南夏日音樂節—將軍吼」因風災影響延期至9月6日至7日舉辦、葫蘆裡玩埤一夏活動調整至10月18日、19日、25日、26日辦理。

