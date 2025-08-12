雲林口湖文蛤大量死亡 縣府爭取中央從速救助

快訊

中央社／ 雲林縣12日電

雲林縣日前連日降雨，雨水沖淡口湖鄉文蛤養殖區鹽度，造成大量死亡。縣府今天啟動三方會勘，經查當地文蛤損失逾2成，將建請農業部啟動天然災害現金救助，助養殖戶早日復養。

根據雲林縣農業處統計，全縣文蛤養殖面積3464公頃，產量3萬1450公噸，產值約新台幣17.1億元，居全國之冠，主要產區為台西、口湖兩鄉，養殖面積逾1300公頃。

上月7日丹娜絲颱風過境，加上西南氣流影響，雲林縣連日降雨，口湖文蛤養殖區出現大量死亡。縣府啟動三方會勘，縣長張麗善今天會同農業部水產試驗所、口湖鄉公所、雲林縣養殖漁業發展協會、養殖業者等進行現勘。

養殖業者李英宗表示，文蛤養殖水鹽度須在1至2.4度之間，不過池水鹽度被雨水沖淡，補注海水的排水渠道鹽度也趨近於零，他養殖超過2公頃的文蛤池幾乎「全軍覆沒」。

張麗善說，此次文蛤受連續暴雨損害，口湖鄉公所速報受損面積已達268多公頃，今天現勘發現實際損失情形達5至6成，且損失超過20%，加上後續的延遲性損害，業者可說血本無歸、無法收成，已達天然災害救助標準。

雲林縣府呼籲農業部盡速啟動天然災害救助，協助養殖漁民度過難關。

雲林縣府目前與台灣大學合作研究，將大埤酸菜醃製鹵水轉化為高鹽液肥，並在部分養殖區試驗，已獲初步成效。農業處持續評估中，期望解決養殖池因豪雨而導致鹽度淡化問題，並穩定水質。

雲林 文蛤 口湖鄉

