風災後的堅持 台南麻豆青農組團做公益文旦 連續11年為弱勢送暖

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
後壁區農會限定推出的「農來相挺九宮格」佐料拼盤，鹹甜交織18種佐料，讓民眾自行選配，打造創新又有意義的消暑組合。圖／南市農業局提供
台南麻豆文旦年產量約達2萬公噸，種植面積更是全台之冠，但7月初接連遭颱風及豪雨重創，約8成文旦嚴重落果，果農雖相當無奈但仍不氣餒，市府也將整合資源協助重建，由麻豆青農組成「快快公雞公益文旦聯盟」也連續11年做公益，採限量預購，為弱勢族群送上關懷。

南市農業局表示，台南文旦種植面積達1075公頃，占全台28%，其中麻豆區是主要產區，種植面積約814公頃，占台南76%，然而今年受丹娜絲颱風強襲，落果高達8成，對農民無疑是沉重打擊，不過面對困境，麻豆區青農仍不放棄公益，也展現農村青農韌性。

快快公雞公益文旦聯盟表示，成員由李佳翰、李明彥、陳有信、蔡文仁、張津雪、李寶乾與李孟珊等7位在地青農組成，且各家果園均採友善耕作、不使用除草劑，堅持草生栽培與產銷履歷認證，今年採「彈性參與、限量預購」，由各青農依果園實際災損，自主評估可供貨數量，公益文旦售完為止，活動銷售所得20％將捐助8個社福團體。

麻豆區農會總幹事孫慈敏也說，風災期間感謝來自全台各地的志工朋友，第一時間協助投入清理果園，每位志工都是農村重建的一道光，讓果農不孤單，後續也歡迎民眾選購麻豆文旦及柚子相關加工品，以實際行動支持在地產業與小農經濟。

此外，後壁區農會今也以人氣商品「米麩霜淇淋」為主角，推出「米麩霜淇淋Ｘ農來相挺九宮格佐料拼盤」，提供18種來自各地農會的精選佐料，讓民眾自行選配，打造創新又有意義的消暑組合，即日起至31日可至後壁步穀農創館品嘗，讓支持農民變得輕鬆有趣。

後壁區農會表示，鹹甜交織的18種佐料包含虱目魚酥、官田菱角香鬆、將軍牛蒡香鬆、麻豆柚子醬、鹽水番茄果乾、西港芝麻巧果、玉井芒果乾、善化芝麻粉、七股紅蔥酥油、下營桑葚果乾、北門虱目魚香腸、佳里牛蒡脆餅、學甲醬油膏、柳營牛奶棒、白河蓮子酥、東山蜂蜜、新市茶豆香酥及新化鳳梨金桔醬等，每一款都代表一份地方心意，也希望讓民眾用1支霜淇淋，感受整個台南的美味與心意。

台南麻豆文旦7月初接連遭颱風及豪雨重創，約8成文旦嚴重落果，果農雖相當無奈但仍不氣餒，市府也將整合資源協助重建，由麻豆青農組成「快快公雞公益文旦聯盟」也連續11年做公益，今採限量預購，為弱勢族群送上關懷。圖／南市農業局提供
後壁區農會今以人氣商品「米麩霜淇淋」為主角，推出「米麩霜淇淋Ｘ農來相挺九宮格佐料拼盤」，提供18種來自各地農會的精選佐料，讓民眾自行選配，打造創新又有意義的消暑組合。圖／南市農業局提供
台南麻豆7位在地青農組成「快快公雞公益文旦聯盟」，各家果園均採友善耕作、不使用除草劑，堅持草生栽培與產銷履歷認證，今年採「彈性參與、限量預購」，由各青農依果園實際災損，自主評估可供貨數量，公益文旦售完為止，為弱勢族群送上關懷。圖／南市農業局提供
