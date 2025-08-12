風災後的堅持 台南麻豆青農組團做公益文旦 連續11年為弱勢送暖

台南麻豆文旦年產量約達2萬公噸，種植面積更是全台之冠，但7月初接連遭颱風及豪雨重創，約8成文旦嚴重落果，果農雖相當無奈但仍不氣餒，市府也將整合資源協助重建，由麻豆青農組成「快快公雞公益文旦聯盟」也連續11年做公益，採限量預購，為弱勢族群送上關懷。

南市農業局表示，台南文旦種植面積達1075公頃，占全台28%，其中麻豆區是主要產區，種植面積約814公頃，占台南76%，然而今年受丹娜絲颱風強襲，落果高達8成，對農民無疑是沉重打擊，不過面對困境，麻豆區青農仍不放棄公益，也展現農村青農韌性。

快快公雞公益文旦聯盟表示，成員由李佳翰、李明彥、陳有信、蔡文仁、張津雪、李寶乾與李孟珊等7位在地青農組成，且各家果園均採友善耕作、不使用除草劑，堅持草生栽培與產銷履歷認證，今年採「彈性參與、限量預購」，由各青農依果園實際災損，自主評估可供貨數量，公益文旦售完為止，活動銷售所得20％將捐助8個社福團體。

麻豆區農會總幹事孫慈敏也說，風災期間感謝來自全台各地的志工朋友，第一時間協助投入清理果園，每位志工都是農村重建的一道光，讓果農不孤單，後續也歡迎民眾選購麻豆文旦及柚子相關加工品，以實際行動支持在地產業與小農經濟。

此外，後壁區農會今也以人氣商品「米麩霜淇淋」為主角，推出「米麩霜淇淋Ｘ農來相挺九宮格佐料拼盤」，提供18種來自各地農會的精選佐料，讓民眾自行選配，打造創新又有意義的消暑組合，即日起至31日可至後壁步穀農創館品嘗，讓支持農民變得輕鬆有趣。