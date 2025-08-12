虐童零容忍 台南採手段從心守護共築幼教新未來

台南市教育局今舉辦公私立幼兒園行政研習會，共有500多所幼兒園的園長與行政人員參加，教育局長鄭新輝並頒獎給績優教保服務機構及優良教保人員，表彰他們長年的專業付出與無私奉獻；也藉此提升教保人員專業素養與士氣，共同建構友善、優質的幼教環境，並強調虐童零容忍。

近年台南也發生幼兒園不當管教問題，如今年4月間台南安平區某私立幼兒園就被家長指控某教保員對班上幼生集體不當管教，經調查後認定該名教保員的行為屬情節重大的連續性不當管教，認定終身不得擔任教保服務人員，同時登錄於全國不適任教育人員系統，並加處60萬元罰鍰；幼兒園也因未盡管理輔導，負責人遭罰6萬元，且公告姓名及園所名稱，並將停招處分。

為呼應幼教現場需求，這次研習特別安排學者專家就幼教相關法規、違法事件防範、正向管教策略及教保服務人員情緒壓力調適等面向辦專題講座，強化法治觀念與風險管理意識。教育局也再重申虐童零容忍政策，並鼓勵各園裝置室內監視器且依規定妥善管理，讓家長安心，同時也可確保教保服務人員權益。

教育局長鄭新輝表示，今年獲獎人員除展現教學、親師溝通、創新實踐等各方面的亮眼表現，也有服務逾20年的資深教保人員，展現豐富經驗與穩定熱忱。獲獎教保人員蔡玉晏、劉怡玲等人，以深耕幼教的熱忱與影響力，引領幼教發展；績優教保服務機構市立將軍幼兒園透過多元課程結合社區資源，成功打造優質學習共同體，深獲家長與地方肯定。

幼兒園是孩子接受啟蒙教育的重要起點，良好的教保服務對幼兒人格養成與學習態度有著深遠影響，而教保服務人員更是孩子生命中極為重要的啟蒙者與陪伴者。教育局期盼每位教保人員用專業、愛心與耐心守護幼兒成長，以實際行動落實幼兒教育政策，讓每位孩子都能在安全、溫暖且充滿尊重的環境中健康快樂長大。