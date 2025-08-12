嘉義太保市擬發災後振興金 每人有機會拿到3千或5千元

丹娜絲颱風重創嘉義縣，太保市公所提案每人發放災後振興金3千元，弱勢戶再加發1千元，太保市民代表會今天審查議案，有代表提臨時動議盼發5千元，2案金額衝突須再討論，市長鄭淑分因與國土署開會討論災後工程，未到代表會列席，此案將延後審議。

市長鄭淑分說，丹娜絲颱風造成許多行道樹倒塌、水溝堵塞等問題，民眾家園也受到嚴重摧毀，公所全力投入災後復建，編列8214萬元災後修復工程，估算現有財源約3億多元，在不影響財政紀律狀況下，編列發放災後振興金每人3000元，預計共需1.2億元。

代表林淑勉說，公所累計剩餘款還有3.9億元，颱風災損非常嚴重，因此她提議每人應發5000元，相信公所現有財源充足，應該苦民所苦。代表許秀燕說，太保市幾乎每戶都受災慘重，雖然市長鄭淑分到處宣傳要發3000元，但是代表會的誠意是要發5000元。

代表吳宏哲說，發5千、發1萬都支持，但是審計室檢討，恐影響原先孩子讀書免費等社會福利，不是任何一個民意代表能夠承擔，還有很多電線桿傾倒待修復，年底定期會在編列明年預算時，主計室評估預算結餘，明年過年再發放一次。不考慮後續可能還有其他天災。

代表周玉岸說，公所已提案編列3千元，代表會同意就能馬上發，讓市民能先領到3千元應急，年底再提案編列2千元。代表吳宏哲說，這次風災嚴重，災後修復工程要8千萬元，難保今年不會再有其他颱風，需要再投入大筆經費，不應一次就把錢發光。