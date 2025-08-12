快訊

手機還沒出…山寨iPhone 17 Pro開賣！介面真的可操作 1關鍵露餡了

MLB／大谷翔平本季第42轟棒打老東家 集滿天使球場生涯百轟

楊柳颱風逼近！下午陸警首波4縣市曝 氣象署示警明午登陸恐狂風暴雨

聽新聞
0:00 / 0:00

安平開台天后宮成年禮加入射箭與擲壺 海外人士也報名參加

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市安平開台天后宮辦「做16歲成年禮」已超過40年，今年的成年禮很特別，加入射箭、擲壺，要射出光明及擲出美麗人生。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮辦「做16歲成年禮」已超過40年，今年的成年禮很特別，加入射箭、擲壺，要射出光明及擲出美麗人生。記者鄭惠仁／攝影

台南市安平開台天后宮辦「做16歲成年禮」已超過40年，今年的成年禮很特別，加入射箭、擲壺，要射出光明及擲出美麗人生。並要搭遊艇體驗乘風破浪，呼應台南建城300年，安平是開啟府城貿易的源頭。

今天安平開台天后宮16歲成年禮記者會上，主委盧友禮也代表廟方致贈8萬元，贊助新南國小女子軟網隊出國比賽。校長魏萬能說，軟式網球是新南國小的傳統，新南國小更是培育軟式網球國手的，搖籃，今年全中運，校友們為台南市拿下7金7銀2銅的佳績。

新南國小女子軟式網球隊今年3月參加「全國青年杯軟式網球錦標賽」榮獲國小女子甲組冠軍，取得代表台灣出戰的資格，將於8月14日至21日，前往日本山梨縣參加「第34屆山中湖杯國際軟式網球錦標賽」，魏萬能感謝媽祖慈悲為懷、普渡眾生，助一臂之力，能順利成行，強調會全力以赴，爭取最高榮譽來回報大家。

安平開台天后宮16歲成年禮訂於8月24日（農曆7月2日）登場，廟方歡迎滿16歲青少年報名參加；成年禮的活動於上午 7點半至下午5點在安平開台天后宮、觀音亭、廣濟宮、安平古堡、福爾摩沙遊艇酒店等處舉行，今年也有海外人士來參加，包括巴拉圭駐華現任大使羅艾黎的兒子。

盧友禮說，廟方規畫的活動行程，上午是感謝神明庇佑，並向父母親敬奉熱茶以表彰孝道最後出鳥母宮象徵「轉大人」，將邁向人生新階段；下午是「成功啟航～開啟府城貿易的源頭」，以活動體驗的方式，讓青年們認識台南的歷史文化。

總幹事林國明指出，每年的成年禮都推陳出新，今年加入射箭與擲壺活動。六藝即「禮、樂、射、御、書、數」是中國先秦主要的教育內容，其中「射」就是射箭，到了西周是古代多種場合必然舉行的活動 。投壺為禮儀活動，流行於先秦各國君主、諸侯及士大夫等上流階層，以手代弓，輪流將箭投入銅壺中代替射禮藉著射箭、擲壺活動讓學生體驗古代社交場合的禮儀活動，體驗人與人相互禮讓與謙敬的精神，以君子之風面對現今激烈競爭的社會，也可以增加成年禮活動的趣味性。

台南市安平開台天后宮贊助新南國小女子軟式網球隊出國比賽經費。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮贊助新南國小女子軟式網球隊出國比賽經費。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮贊助新南國小女子軟式網球隊出國比賽經費。記者鄭惠仁／攝影
台南市安平開台天后宮贊助新南國小女子軟式網球隊出國比賽經費。記者鄭惠仁／攝影

台南 遊艇 天后宮

延伸閱讀

竹市「做十六歲」 成年禮29日竹蓮寺登場

斥資近24億…台南安平漁港跨港大橋施工2年 進度曝光

台南安平街頭晚間「喪屍」倒臥馬路中？員警關切她竟當場拿出煙彈吸食

彰銀推廣射箭運動

相關新聞

安平開台天后宮成年禮加入射箭與擲壺 海外人士也報名參加

台南市安平開台天后宮辦「做16歲成年禮」已超過40年，今年的成年禮很特別，加入射箭、擲壺，要射出光明及擲出美麗人生。並要...

備戰楊柳颱風 五河分署防汛清疏嚴陣以待

中央氣象署發布預告楊柳颱風將於8月13日侵襲台灣，強風豪雨風險不可輕忽。為提早因應極端天氣來襲，第五河川分署已全面啟動防...

台南無障礙環境6都墊底 議員促補救

中央去年度對地方一般性補助款考核，台南在社福面向的「無障礙生活環境」、基本設施面向「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」等...

豪雨常封橋 雲林豐岡橋改建卡關

雲林豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但通洪斷面不足、梁底過低，遇豪雨常須封橋，縣府爭取2.68億元改建，中央同意...

南科帶動 台南官田台鐵拔林站 蓋跨站天橋

南科就業人口多，台南官田區台鐵拔林車站人流不斷增加，但該站僅東側有票口閘門，台鐵昨開工新建跨站天橋，並增西側停車空間，預...

楊柳又撲台 南市設臨時安置場所

楊柳颱風預估從東部登陸，暴風圈影響東部、中南部機率高，但南部地區仍在丹娜絲颱風重建期，居民直呼「就怕屋頂帆布無法承受大雨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。