安平開台天后宮成年禮加入射箭與擲壺 海外人士也報名參加

台南市安平開台天后宮辦「做16歲成年禮」已超過40年，今年的成年禮很特別，加入射箭、擲壺，要射出光明及擲出美麗人生。並要搭遊艇體驗乘風破浪，呼應台南建城300年，安平是開啟府城貿易的源頭。

今天安平開台天后宮16歲成年禮記者會上，主委盧友禮也代表廟方致贈8萬元，贊助新南國小女子軟網隊出國比賽。校長魏萬能說，軟式網球是新南國小的傳統，新南國小更是培育軟式網球國手的，搖籃，今年全中運，校友們為台南市拿下7金7銀2銅的佳績。

新南國小女子軟式網球隊今年3月參加「全國青年杯軟式網球錦標賽」榮獲國小女子甲組冠軍，取得代表台灣出戰的資格，將於8月14日至21日，前往日本山梨縣參加「第34屆山中湖杯國際軟式網球錦標賽」，魏萬能感謝媽祖慈悲為懷、普渡眾生，助一臂之力，能順利成行，強調會全力以赴，爭取最高榮譽來回報大家。

安平開台天后宮16歲成年禮訂於8月24日（農曆7月2日）登場，廟方歡迎滿16歲青少年報名參加；成年禮的活動於上午 7點半至下午5點在安平開台天后宮、觀音亭、廣濟宮、安平古堡、福爾摩沙遊艇酒店等處舉行，今年也有海外人士來參加，包括巴拉圭駐華現任大使羅艾黎的兒子。

盧友禮說，廟方規畫的活動行程，上午是感謝神明庇佑，並向父母親敬奉熱茶以表彰孝道最後出鳥母宮象徵「轉大人」，將邁向人生新階段；下午是「成功啟航～開啟府城貿易的源頭」，以活動體驗的方式，讓青年們認識台南的歷史文化。