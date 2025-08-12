快訊

中颱楊柳恐強風豪雨！淹水警戒、易致災地區曝 1圖看全台「風險區」

遭週刊爆稱釋煌智「老公」 林岱樺：羞辱式的人格毀滅戰

「駝背怪鳥」混進鄰居家跟鴨鴨一起玩 好奇一問直呼不得了：非常罕見

聽新聞
0:00 / 0:00

備戰楊柳颱風 五河分署防汛清疏嚴陣以待

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
為因應極端天氣來襲，第五河川分署已全面啟動防汛應變機制。圖為太空包預布。圖／五河分署提供
為因應極端天氣來襲，第五河川分署已全面啟動防汛應變機制。圖為太空包預布。圖／五河分署提供

中央氣象署發布預告楊柳颱風將於8月13日侵襲台灣，強風豪雨風險不可輕忽。為提早因應極端天氣來襲，第五河川分署已全面啟動防汛應變機制，即刻展開河川堤防、抽水站、滯洪池等設施的巡檢整備工作，完成各項水閘門與抽水設備的檢查測試，並清除竹雜木確保運作正常，以利迅速啟動防災應變，降低致災風險。

第五河川分署表示，與雲林縣、嘉義縣及嘉義市政府保持密切聯繫，攜手縣市政府事先於各防汛熱點及易淹水地區預布移動式抽水機與太空包，加強在豪雨來臨時的應變能量。同時，確保防汛資源調度順暢，並已啟動淹水感測器、CCTV監控等科技監測系統，結合防汛志工與自主防災社區的巡查回報，整合防救災資源並建立完整防汛監控機制，嚴加整備，力求多一分準備、少一分災害。有關大湖口溪清疏部分，已加開4處工作面增加機具趕辦，確保流路暢通。

水利署昨天召開防汛整備視訊會議，務求第一時間掌握災情，有效降低災害風險。第五河川分署已啟動多項整備行動，定期進行維護及檢測工作，加強防災應變資源整合，並且密切監控颱風動態，全力整備待命，共同守護民眾生命財產安全。同時呼籲民眾，密切注相關資訊，考慮颱風降雨的影響，避免前往山區易發生溪水暴漲及坍方區域，低窪地區需防範積淹水災害。

監控 風險 楊柳颱風

延伸閱讀

楊柳颱風進逼 公路局公布10省道路段視風雨發布警戒

楊柳逼近！東半部、南部、澎湖恐強風豪雨 離島船隻今停駛8航次

楊柳颱風逼近 台東縣公告「限制管制區」民眾禁入

楊柳颱風來襲 大雪山、八仙山及武陵森林遊樂區下午5時預警性休園

相關新聞

備戰楊柳颱風 五河分署防汛清疏嚴陣以待

中央氣象署發布預告楊柳颱風將於8月13日侵襲台灣，強風豪雨風險不可輕忽。為提早因應極端天氣來襲，第五河川分署已全面啟動防...

台南無障礙環境6都墊底 議員促補救

中央去年度對地方一般性補助款考核，台南在社福面向的「無障礙生活環境」、基本設施面向「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」等...

豪雨常封橋 雲林豐岡橋改建卡關

雲林豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但通洪斷面不足、梁底過低，遇豪雨常須封橋，縣府爭取2.68億元改建，中央同意...

南科帶動 台南官田台鐵拔林站 蓋跨站天橋

南科就業人口多，台南官田區台鐵拔林車站人流不斷增加，但該站僅東側有票口閘門，台鐵昨開工新建跨站天橋，並增西側停車空間，預...

楊柳又撲台 南市設臨時安置場所

楊柳颱風預估從東部登陸，暴風圈影響東部、中南部機率高，但南部地區仍在丹娜絲颱風重建期，居民直呼「就怕屋頂帆布無法承受大雨...

學甲爐碴去化受關注 南市環局：12.3萬公噸追蹤查核流向

台南市議員蔡育輝今天在市議會臨時會關心數十萬公噸學甲爐碴去化問題，要求確實查核並質問還有多少數量沒有去化？環保局表示，再...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。