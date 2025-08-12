備戰楊柳颱風 五河分署防汛清疏嚴陣以待

中央氣象署發布預告楊柳颱風將於8月13日侵襲台灣，強風豪雨風險不可輕忽。為提早因應極端天氣來襲，第五河川分署已全面啟動防汛應變機制，即刻展開河川堤防、抽水站、滯洪池等設施的巡檢整備工作，完成各項水閘門與抽水設備的檢查測試，並清除竹雜木確保運作正常，以利迅速啟動防災應變，降低致災風險。

第五河川分署表示，與雲林縣、嘉義縣及嘉義市政府保持密切聯繫，攜手縣市政府事先於各防汛熱點及易淹水地區預布移動式抽水機與太空包，加強在豪雨來臨時的應變能量。同時，確保防汛資源調度順暢，並已啟動淹水感測器、CCTV監控等科技監測系統，結合防汛志工與自主防災社區的巡查回報，整合防救災資源並建立完整防汛監控機制，嚴加整備，力求多一分準備、少一分災害。有關大湖口溪清疏部分，已加開4處工作面增加機具趕辦，確保流路暢通。

水利署昨天召開防汛整備視訊會議，務求第一時間掌握災情，有效降低災害風險。第五河川分署已啟動多項整備行動，定期進行維護及檢測工作，加強防災應變資源整合，並且密切監控颱風動態，全力整備待命，共同守護民眾生命財產安全。同時呼籲民眾，密切注相關資訊，考慮颱風降雨的影響，避免前往山區易發生溪水暴漲及坍方區域，低窪地區需防範積淹水災害。