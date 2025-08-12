聽新聞
0:00 / 0:00

南科帶動 台南官田台鐵拔林站 蓋跨站天橋

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
台南官田區台鐵拔林站人流不少，將興建跨站天橋，昨天開工，圖為模擬完工後外觀。圖／台鐵提供
台南官田區台鐵拔林站人流不少，將興建跨站天橋，昨天開工，圖為模擬完工後外觀。圖／台鐵提供

南科就業人口多，台南官田區台鐵拔林車站人流不斷增加，但該站僅東側有票口閘門，台鐵昨開工新建跨站天橋，並增西側停車空間，預計2027年6月啟用；另，高鐵台南站步行至三井Outlet，須繞道兩側路口，規畫蓋空橋，也預計2027年底前完工。

立委郭國文指出，拔林車站是無人車站，但距南科車站僅2站、8分鐘車程，搭乘需求甚至高於部分有人車站，不過當地人口稠密區多在西側，民眾使用不便，經多次會勘，成功爭取5008萬元經費，打造跨站式天橋。

郭國文說，天橋能讓東、西側通行，完工後可望大幅提升通勤人員便利，及無障礙服務範圍，未來車站兩側也都能停車，舒緩區域停車需求，讓空間更加友善，是一舉多贏的工程，自己未來會爭取YouBike等進駐，

此外，台南高鐵、台鐵、未來台南捷運將三鐵共構，市府規畫興建人行空橋，跨越台39線歸仁大道，連接台鐵沙崙站至捷運BH06站預定地，另延伸銜接三井Outlet商場，總經費墊付案去年經議會通過，工務局建築工程科科長王郁傑說，鐵道局核定1.23億元辦理高鐵人行空橋案，已完成基本設計，現在送鐵道局審議。

不過市府的高鐵站人行空橋，只規畫到橫跨軌道下台39線道路的上空，連結三井商場部分，則由業者另行設計、同時送交鐵道局審議，預計將一併完工。至於市議員與地方建議空橋延伸銜接高鐵軌道另一側的大台南會展中心，暫無相關預算。

台南 台鐵 南科

延伸閱讀

南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便 今開工打通東西側

助台南中小企業災後復建 中央團隊進駐佳里服務

災後中小企業座談 經濟復建服務團下周進駐台南

救災綠營延續「疼惜台南 守護家園」行動專案 不放棄任何弱勢受災戶

相關新聞

台南無障礙環境6都墊底 議員促補救

中央去年度對地方一般性補助款考核，台南在社福面向的「無障礙生活環境」、基本設施面向「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」等...

豪雨常封橋 雲林豐岡橋改建卡關

雲林豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但通洪斷面不足、梁底過低，遇豪雨常須封橋，縣府爭取2.68億元改建，中央同意...

南科帶動 台南官田台鐵拔林站 蓋跨站天橋

南科就業人口多，台南官田區台鐵拔林車站人流不斷增加，但該站僅東側有票口閘門，台鐵昨開工新建跨站天橋，並增西側停車空間，預...

楊柳又撲台 南市設臨時安置場所

楊柳颱風預估從東部登陸，暴風圈影響東部、中南部機率高，但南部地區仍在丹娜絲颱風重建期，居民直呼「就怕屋頂帆布無法承受大雨...

學甲爐碴去化受關注 南市環局：12.3萬公噸追蹤查核流向

台南市議員蔡育輝今天在市議會臨時會關心數十萬公噸學甲爐碴去化問題，要求確實查核並質問還有多少數量沒有去化？環保局表示，再...

楊柳颱風來襲 阿里山森林遊樂區明下午5時預警性休園

據中央氣象署預報，楊柳颱風預計於8月13日自東台灣登陸。為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。