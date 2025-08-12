台南無障礙環境6都墊底 議員促補救

中央去年度對地方一般性補助款考核，台南在社福面向的「無障礙生活環境」、基本設施面向「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」等均排六都最後，議員昨喊話盡速檢討補救；無獨有偶，台南1名輪椅人士前天因公車司機不會操作升降機等設施，只好改搭計程車。

南市工務局回應，8年來完成約130公里人行道及通學步道的無障礙優化工程，其中通學步道覆蓋106所學校，總經費近39億元，未來將持續推動人行空間的無障礙改善，提供更友善、安全的人本通行環境。

市議員穎艾達利質詢說，社會局在無障礙生活環境項目分數低落不是單一年的事情，去年審計部報告中台南也是六都之末，另，工務局的道路養護管理暨人行環境無障礙，也是六都最低，市府過去一直強調台南需要無障礙環境，多名議員不斷訂定許多條例，卻訂成這樣的成績，「不是差強人意、是不如人意！」市府應提出檢討改善方案，畢竟考評成績影響分配款補助多寡。

穎艾達利也說，社福面向的「社福經費自籌款」，考核同樣六都最後。

社會局指出，社福經費自籌款是指社福總經費扣除一般性補助款、計畫型補助款及社福預警項目後的金額，台南該數據已呈逐年增加趨勢，會持續爭取增加編列，而所謂「社福預警項目」，例如今年因應基本工資調漲，補助投保在職業工會超過自付額費用，屬市府自籌支出，但中央考核時不予計入，也是數據偏低原因之一。

此外，台南周姓女子靠輪椅代步，前天要到高雄聽演唱會，打算搭公車到高鐵台南站，但公車司機無法把升降機放下來讓她上車，她只好改騎電動輪椅車到火車站搭車；沒想到回程於高鐵台南站搭公車遇同一司機，還是沒法降下升降機，最後改叫無障礙計程車，回到家已是凌晨1時許，因這一事件毀了好心情。

南市交通局公共運輸處代理處長蔡世勛說，不管此公車是升降機故障、還是司機沒有依照SOP操作，無法讓旅客上車，將依規定裁罰9千元，業者漢城公司將調查釐清，若有缺失就要改善。