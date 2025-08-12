快訊

台南無障礙環境6都墊底 議員促補救

聯合報／ 記者萬于甄鄭惠仁／台南報導
台南一名身障者前天要搭公車，司機卻不會操作無障礙設施，導致要改搭計程車才能回家，對此市府開罰業者。圖為示意圖，與本案無關。圖／慈光身障協會榮譽理事長何文讚提供
台南一名身障者前天要搭公車，司機卻不會操作無障礙設施，導致要改搭計程車才能回家，對此市府開罰業者。圖為示意圖，與本案無關。圖／慈光身障協會榮譽理事長何文讚提供

中央去年度對地方一般性補助款考核，台南社福面向的「無障礙生活環境」、基本設施面向「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」等均排六都最後，議員昨喊話盡速檢討補救；無獨有偶，台南1名輪椅人士前天因公車司機不會操作升降機等設施，只好改搭計程車。

南市工務局回應，8年來完成約130公里人行道及通學步道的無障礙優化工程，其中通學步道覆蓋106所學校，總經費近39億元，未來將持續推動人行空間的無障礙改善，提供更友善、安全的人本通行環境。

市議員穎艾達利質詢說，社會局在無障礙生活環境項目分數低落不是單一年的事情，去年審計部報告中台南也是六都之末，另，工務局的道路養護管理暨人行環境無障礙，也是六都最低，市府過去一直強調台南需要無障礙環境，多名議員不斷訂定許多條例，卻訂成這樣的成績，「不是差強人意、是不如人意！」市府應提出檢討改善方案，畢竟考評成績影響分配款補助多寡。

穎艾達利也說，社福面向的「社福經費自籌款」，考核同樣六都最後。

社會局指出，社福經費自籌款是指社福總經費扣除一般性補助款、計畫型補助款及社福預警項目後的金額，台南該數據已呈逐年增加趨勢，會持續爭取增加編列，而所謂「社福預警項目」，例如今年因應基本工資調漲，補助投保在職業工會超過自付額費用，屬市府自籌支出，但中央考核時不予計入，也是數據偏低原因之一。

此外，台南周姓女子靠輪椅代步，前天要到高雄聽演唱會，打算搭公車到高鐵台南站，但公車司機無法把升降機放下來讓她上車，她只好改騎電動輪椅車到火車站搭車；沒想到回程於高鐵台南站搭公車遇同一司機，還是沒法降下升降機，最後改叫無障礙計程車，回到家已是凌晨1時許，因這一事件毀了好心情。

南市交通局公共運輸處代理處長蔡世勛說，不管此公車是升降機故障、還是司機沒有依照SOP操作，無法讓旅客上車，將依規定裁罰9千元，業者漢城公司將調查釐清，若有缺失就要改善。

學甲爐碴去化受關注 南市環局：12.3萬公噸追蹤查核流向

台南社福預算考核六都墊底 民代點名要求檢討 市府：持續優化中

彰化美寮路爭取10多年終動工 拓寬至13公尺增設通學步道

「5152」獨一無二的愛心 彰化社福協進會捐車助家扶拓展關懷

台南無障礙環境6都墊底 議員促補救

中央去年度對地方一般性補助款考核，台南在社福面向的「無障礙生活環境」、基本設施面向「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」等...

豪雨常封橋 雲林豐岡橋改建卡關

雲林豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但通洪斷面不足、梁底過低，遇豪雨常須封橋，縣府爭取2.68億元改建，中央同意...

學甲爐碴去化受關注 南市環局：12.3萬公噸追蹤查核流向

台南市議員蔡育輝今天在市議會臨時會關心數十萬公噸學甲爐碴去化問題，要求確實查核並質問還有多少數量沒有去化？環保局表示，再...

楊柳颱風來襲 阿里山森林遊樂區明下午5時預警性休園

據中央氣象署預報，楊柳颱風預計於8月13日自東台灣登陸。為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂...

楊柳颱風恐來勢洶洶 台南市長黃偉哲特要求盤點發電機

楊柳颱風周三恐從花東登陸穿越台灣，預計又為南部帶來降雨，台南市政府今下午由市長黃偉哲主持防颱整備會議，除要求強化排水系統...

北港武德宮捐1千萬 為雲林台大長照大樓計畫助攻

雲林縣北港武德宮大手筆捐贈1千萬元，作為台大醫院雲林分院興建斗六院區長照教學大樓及發展高齡醫學之用，這也是雲林近年來捐贈...

