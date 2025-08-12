快訊

新聞幕後／關稅「疊加」周末炸鍋 府院推鄭上火線

中颱楊柳逼近！粉專透露登陸、出海可能地點 3地要最高規格防範

影／八斗子漁港火燒船 船長急倒俥離岸免得波及他船 6人再跳船逃生

聽新聞
0:00 / 0:00

豪雨常封橋 雲林豐岡橋改建卡關

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣豐岡橋橫跨大湖口溪，橋梁通洪斷面不足，改建經費達2.68億元，縣府自籌仍要逾1億元，盼中央提高補助額度。記者陳雅玲／攝影
雲林縣豐岡橋橫跨大湖口溪，橋梁通洪斷面不足，改建經費達2.68億元，縣府自籌仍要逾1億元，盼中央提高補助額度。記者陳雅玲／攝影

雲林豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但通洪斷面不足、梁底過低，遇豪雨常須封橋，縣府爭取2.68億元改建，中央同意補助1.64億元，因自籌經費仍逾1億元，目前卡關，為此，立委正爭取納入丹娜絲災後特別條例適用範圍。

水利署副署長王藝峰表示，依照目前規定水利署只能補助1.64億元，他會協助爭取將豐岡橋納入丹納絲特別條例範圍，若順利通過，可減輕地方負擔，盡快動工。

豐岡橋位於鄉道雲86線上，連接斗南鎮新崙里與大埤鄉豐岡村，橋梁梁底高程僅21.2公尺，低於計畫洪水位21.71公尺，近年極端氣候影響，每逢強降雨大湖口溪水位急速上升，都要封橋因應，去年凱米颱風期間水位一度逼近橋底。

雲縣交通工務局長汪令堯說，縣府提出豐岡橋「原地抬升改建」方案，規畫採拱形鋼橋設計，有兩座落墩，將橋頭與橋尾抬升0.98公尺、橋梁最高處抬升2.3公尺，徹底改善通洪能力與交通安全，工期約540天。

豐岡橋原橋梁長90公尺、寬10.5公尺，計畫配合南岸道路拓寬到14公尺，總經費約2.68億元，經濟部水利署同意補助1.64億元，縣府尚需自籌逾1億元，執行上有困難，若要減少自籌負擔，恐須縮減拓寬規模，有道路束縮風險。

立委張嘉郡日前邀水利署副署長王藝峰會勘豐岡橋，地方希望年底前完成發包；張嘉郡說，預算有限情況下，縣府要拓寬橋面有難度，既然要做就要長治久安，現在「錢不太夠」，建議將豐岡橋納入丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例適用範圍，提高補助額度，一次到位。

雲林 豪雨 橋梁

延伸閱讀

豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

關稅疊加真相驚曝 藍營轟中央刻意隱瞞繼續蓋牌

雲林斗南市區300戶大淹水原因找到了 中央地方啟動聯合檢討

美課關稅附加條件未明 張嘉郡：不要犧牲台灣農民農業

相關新聞

台南無障礙環境6都墊底 議員促補救

中央去年度對地方一般性補助款考核，台南在社福面向的「無障礙生活環境」、基本設施面向「市區道路養護管理暨人行環境無障礙」等...

豪雨常封橋 雲林豐岡橋改建卡關

雲林豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但通洪斷面不足、梁底過低，遇豪雨常須封橋，縣府爭取2.68億元改建，中央同意...

學甲爐碴去化受關注 南市環局：12.3萬公噸追蹤查核流向

台南市議員蔡育輝今天在市議會臨時會關心數十萬公噸學甲爐碴去化問題，要求確實查核並質問還有多少數量沒有去化？環保局表示，再...

楊柳颱風來襲 阿里山森林遊樂區明下午5時預警性休園

據中央氣象署預報，楊柳颱風預計於8月13日自東台灣登陸。為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂...

楊柳颱風恐來勢洶洶 台南市長黃偉哲特要求盤點發電機

楊柳颱風周三恐從花東登陸穿越台灣，預計又為南部帶來降雨，台南市政府今下午由市長黃偉哲主持防颱整備會議，除要求強化排水系統...

北港武德宮捐1千萬 為雲林台大長照大樓計畫助攻

雲林縣北港武德宮大手筆捐贈1千萬元，作為台大醫院雲林分院興建斗六院區長照教學大樓及發展高齡醫學之用，這也是雲林近年來捐贈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。