豪雨常封橋 雲林豐岡橋改建卡關

雲林豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但通洪斷面不足、梁底過低，遇豪雨常須封橋，縣府爭取2.68億元改建，中央同意補助1.64億元，因自籌經費仍逾1億元，目前卡關，為此，立委正爭取納入丹娜絲災後特別條例適用範圍。

水利署副署長王藝峰表示，依照目前規定水利署只能補助1.64億元，他會協助爭取將豐岡橋納入丹納絲特別條例範圍，若順利通過，可減輕地方負擔，盡快動工。

豐岡橋位於鄉道雲86線上，連接斗南鎮新崙里與大埤鄉豐岡村，橋梁梁底高程僅21.2公尺，低於計畫洪水位21.71公尺，近年極端氣候影響，每逢強降雨大湖口溪水位急速上升，都要封橋因應，去年凱米颱風期間水位一度逼近橋底。

雲縣交通工務局長汪令堯說，縣府提出豐岡橋「原地抬升改建」方案，規畫採拱形鋼橋設計，有兩座落墩，將橋頭與橋尾抬升0.98公尺、橋梁最高處抬升2.3公尺，徹底改善通洪能力與交通安全，工期約540天。

豐岡橋原橋梁長90公尺、寬10.5公尺，計畫配合南岸道路拓寬到14公尺，總經費約2.68億元，經濟部水利署同意補助1.64億元，縣府尚需自籌逾1億元，執行上有困難，若要減少自籌負擔，恐須縮減拓寬規模，有道路束縮風險。

立委張嘉郡日前邀水利署副署長王藝峰會勘豐岡橋，地方希望年底前完成發包；張嘉郡說，預算有限情況下，縣府要拓寬橋面有難度，既然要做就要長治久安，現在「錢不太夠」，建議將豐岡橋納入丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建特別條例適用範圍，提高補助額度，一次到位。