楊柳又撲台 南市設臨時安置場所

楊柳颱風預估從東部登陸，暴風圈影響東部、中南部機率高，但南部地區仍在丹娜絲颱風重建期，居民直呼「就怕屋頂帆布無法承受大雨重量」。南市府表示，已於兩校設20戶臨時安置場所，有議員說，許多居民不願離家，仍盼盡速修復房屋。

南市府經盤點規畫，在北門國小玉湖校區、蚵寮國小雙春校區設臨時安置場所，以雙人房為主，包括北門玉湖分校6戶、蚵寮雙春分校完成14戶。民政局說，弱勢戶住家修繕時，也安排至兩校教室，作臨時安置處所。

北門蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會理事長邱永仁坦言，社區內很多民宅屋頂都還是蓋帆布，等待工班修繕，若颱風又來，就怕帆布無法承受大雨重量，屋頂擴大損壞，大家都害怕，也希望「楊柳颱風閃遠一點」。

市議員李宗翰認為，有臨時安置所是好事，但實際上，許多居民及長者不願意離家，接受安置戶數不多，若要整備臨時安置處所，不如盡速協助受災戶修繕住家。

市府秘書長尤天厚表示，至前天已媒合廠商215家，登記申請修繕件數達2083件，目前施工中戶數有37件，已完成33件，量能仍相當充足。面對楊柳颱風侵襲，民政局指出，重災區已陸續完成防災整備，七股日照中心及各里活動中心都可作為安置收容所。

另外，行政院啟動「114年丹娜絲風災募款專案」，目標一個月募款5億元。募款期限倒數10天，賑災基金會昨公布，募得3.5億元。