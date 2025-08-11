學甲爐碴去化受關注 南市環局：12.3萬公噸追蹤查核流向

快訊

聯合報／ 記者鄭惠仁萬于甄／台南即時報導
台南市議員關心關心學甲爐碴去化及未去化的處理。圖／擷取市議會直播畫面
台南議員蔡育輝今天在市議會臨時會關心數十萬公噸學甲爐碴去化問題，要求確實查核並質問還有多少數量沒有去化？環保局表示，再利用量約24.6萬噸，用於控制性低強度回填材料約12.3萬公噸，其他持續追蹤查核；另，明祥馨必須在10月31日前完成爐碴去化及銷售。

環保局今表示，相關去化作業都依中央核准計畫及廢棄物清理法辦理，並採取多項管制措施，確保全程合法、透明且不影響環境安全。強調從2020至今，環保局持續督導業者依核准計畫辦理爐碴去化與再利用，並明確規範用途僅限於公共工程道路的路基、基層、底層、坑洞或其他合格回填用途，嚴禁用於農地建築或其他不當使用。

從2016年至目前，已再利用量約24.6萬噸，其中已去化並使用於控制性低強度回填材料（CLSM）數量約12.3萬公噸，流向都有記錄並經查核無虞。其餘12.3萬噸有流向的工程，將持續追蹤查核。

環保局也表示，尚未去化的爐碴，已建立明細清冊，並針對存放地點實施定期巡查與不定期稽核，防止流向不當或違規使用。若查獲未依規定處理，將依廢棄物清理法要求限期清除並罰鍰，確保環境安全。

依核准計畫，明祥馨企業必須在今年10月31日前完成爐碴去化及銷售，若屆期未完成，依法裁處，絕不容許延宕。另去化過程涉及台南與嘉義等地區，已和相關縣市環保單位密切合作，確保每一批去化物料皆有合法去處，全程都追蹤記錄，杜絕非法棄置。

