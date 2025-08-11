楊柳颱風來襲 阿里山森林遊樂區明下午5時預警性休園
據中央氣象署預報，楊柳颱風預計於8月13日自東台灣登陸。為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂區將明天下午5時起預警性休園，所轄觸口自然教育中心及自然步道亦同步暫停開放。提醒民眾，眠月線與鰲鼓濕地森林園區目前沒有開放。
嘉義分署表示，研判楊柳颱風13日對台灣影響最為明顯，因此自12日下午5時起預警性休園，以維護遊客安全。此外，若嘉義縣及台南市政府發布停止上班及上課，或場域位於陸上颱風警報警戒區域範圍，嘉義分署所轄育樂場域立即休園。園區及步道重新開放時間將依氣象預測、颱風警報解除時間點、災害勘查與環境整備情形，滾動式調整並公告，最新訊息將同步更新於台灣山林悠遊網。
嘉義分署呼籲，颱風期間山區天候變化劇烈，民眾應避免前往山區及進行登山活動，請持續關注最新氣象資訊、嘉義縣及台南市政府公告與「台灣山林悠遊網」最新開園及休園訊息，以維護自身安全。
