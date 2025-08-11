台南加速清運風災後廢石綿瓦 已清1273公噸

颱風丹娜絲侵襲造成台南不少建物受損，善後過程中有大量石綿瓦須清理；台南市環保局統計至昨天已清運1273公噸，並已聯合各區公所及里長協助通報，加速清理廢棄石綿建材。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，針對外界關切災區石綿瓦清理問題，環保局已用最快速度協助民眾清運災後廢棄物及清除損壞石綿建材；截至昨日，已清運石綿建材廢棄物1014件，累計清運量達1273公噸。

環保局指出，環保局已滾動式檢討清理應變機制，聯合各區公所及里長提供協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行包妥石綿卻未事前登記，也會主動清運，務求加速裝袋石綿清運進度。

環保局表示，只要民眾提出申請，並檢附相關文件，經審核通過後，環保局會安排合法業者協助清運，拆除時應注意安全，並保持石棉瓦完整性，避免粉塵飛散，若家中有石綿建材受風災損壞，應盡速聯繫合格廠商進行評估與安全拆除。

環保局說明，目前石綿建材廢棄物清除費用補助，主要是清運及處理，不包含拆除費用，若能爭取到中央專案資源持續補助，有助於加速拆除清理工作。

環保局也呼籲民眾勿過度恐慌，依據專家學者成功大學副校長李俊璋說明，石綿瓦只有在不當拆除或破碎時，才會釋放出對人體有害的石綿纖維，只要避免不當拆除或破碎，清理時配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲，以水潤濕石綿瓦，清理完成後更換衣物、盥洗，就可避免可能危害。