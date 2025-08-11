快訊

江振誠從小吃到大！士林50年老字號小吃老闆猝逝 最後營業日曝光

國泰世華銀客服盜刷近700萬元 金管會開鍘1200萬元

難放颱風假？北市估不會進入暴風圈 「1變數」恐釀影響

台南加速清運風災後廢石綿瓦 已清1273公噸

中央社／ 台南11日電

颱風丹娜絲侵襲造成台南不少建物受損，善後過程中有大量石綿瓦須清理；台南市環保局統計至昨天已清運1273公噸，並已聯合各區公所及里長協助通報，加速清理廢棄石綿建材。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，針對外界關切災區石綿瓦清理問題，環保局已用最快速度協助民眾清運災後廢棄物及清除損壞石綿建材；截至昨日，已清運石綿建材廢棄物1014件，累計清運量達1273公噸。

環保局指出，環保局已滾動式檢討清理應變機制，聯合各區公所及里長提供協助，包括主動巡查、發送太空包、增派清運車輛機具，若有民眾自行包妥石綿卻未事前登記，也會主動清運，務求加速裝袋石綿清運進度。

環保局表示，只要民眾提出申請，並檢附相關文件，經審核通過後，環保局會安排合法業者協助清運，拆除時應注意安全，並保持石棉瓦完整性，避免粉塵飛散，若家中有石綿建材受風災損壞，應盡速聯繫合格廠商進行評估與安全拆除。

環保局說明，目前石綿建材廢棄物清除費用補助，主要是清運及處理，不包含拆除費用，若能爭取到中央專案資源持續補助，有助於加速拆除清理工作。

環保局也呼籲民眾勿過度恐慌，依據專家學者成功大學副校長李俊璋說明，石綿瓦只有在不當拆除或破碎時，才會釋放出對人體有害的石綿纖維，只要避免不當拆除或破碎，清理時配戴防塵口罩及防護手套、穿著長袖及長褲，以水潤濕石綿瓦，清理完成後更換衣物、盥洗，就可避免可能危害。

台南 災損 災後 建物 環保局 石綿瓦 廢棄物 丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲風災賑助金增至1萬元 土石流戶也適用

廢石棉瓦已清除811公噸 南市環保局：免費太空包加速清運

一堆人搞錯！魚刺、骨頭是「廚餘還垃圾」？環保局公布正解

新竹清潔車GPS定位不準…民倒垃圾苦等 市府優化改版

相關新聞

學甲爐碴去化受關注 南市環局：12.3萬公噸追蹤查核流向

台南市議員蔡育輝今天在市議會臨時會關心數十萬公噸學甲爐碴去化問題，要求確實查核並質問還有多少數量沒有去化？環保局表示，再...

楊柳颱風來襲 阿里山森林遊樂區明下午5時預警性休園

據中央氣象署預報，楊柳颱風預計於8月13日自東台灣登陸。為確保遊客安全，林業及自然保育署嘉義分署宣布，阿里山國家森林遊樂...

楊柳颱風恐來勢洶洶 台南市長黃偉哲特要求盤點發電機

楊柳颱風周三恐從花東登陸穿越台灣，預計又為南部帶來降雨，台南市政府今下午由市長黃偉哲主持防颱整備會議，除要求強化排水系統...

北港武德宮捐1千萬 為雲林台大長照大樓計畫助攻

雲林縣北港武德宮大手筆捐贈1千萬元，作為台大醫院雲林分院興建斗六院區長照教學大樓及發展高齡醫學之用，這也是雲林近年來捐贈...

豪雨沖刷土石墊高河床？水保署台南分署說話了

今年7月28日豪雨造成南部多處淹水、山區受創，其中瑪夏區旗山溪與多條野溪河床快速淤積，部分河段水位逼近橋面，有媒體報導「...

楊柳颱風來了 阿里山林鐵嘉義—阿里山線明停駛

依據中央氣象署氣象資訊，預計今晚陸續發布楊柳颱風海上、陸上颱風警報。阿里山林鐵及文資管理處表示，為維行車安全，阿里山林鐵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。