楊柳颱風恐來勢洶洶 台南市長黃偉哲特要求盤點發電機

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市政府今下午針對楊柳颱風進行防颱整備會議，市長黃偉哲也要求各單位巡檢各項設施及盤點防汛資源。圖／南市府提供
台南市政府今下午針對楊柳颱風進行防颱整備會議，市長黃偉哲也要求各單位巡檢各項設施及盤點防汛資源。圖／南市府提供

楊柳颱風周三恐從花東登陸穿越台灣，預計又為南部帶來降雨，台南市政府今下午由市長黃偉哲主持防颱整備會議，除要求強化排水系統巡檢、加強低窪地區與易淹水區域警戒外，有鑒於上次風災造成各處停電，黃偉哲也指示相關單位盤點發電機，視需求辦理緊急採購。

黃偉哲表示，先前丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨造成多處地區淹水及道路中斷，此次已責成市府團隊全面整備應變，並提高警覺與整備，同時也委請台南市後備指揮部協助，共同加強防颱準備。

民政局及工務局部分，要求盤點發電機數量，並視需求辦理緊急採購，確保電力穩定，避免停電影響救災；水利局已備有513台移動式抽水機，其中504台部署在重點防災區，另有3台備用，同時也分配逾3000個防水擋板給區公所，並備妥約23萬個砂包、989塊防汛塊及1320個太空包，用於防汛搶修，提升應變能力。

工務局則加強在新建工程及橋梁防颱檢查，已通知管線單位及營造業固定設施，清理道路側溝，同時預佈88部機具、258名搶災人員及45件開口合約廠商待命，並在5處易崩塌路段部署救災能量，目前預警性封橋2座，一般性封橋1座，封路1處。

楊柳颱風周三恐從花東登陸穿越台灣，預計又為南部帶來降雨，台南市政府今下午開防颱整備會議，消防局各外勤大隊及消防分隊也加強整備各項防汛救災器材。圖／南市消防局提供
楊柳颱風周三恐從花東登陸穿越台灣，預計又為南部帶來降雨，台南市政府今下午開防颱整備會議，消防局各外勤大隊及消防分隊也加強整備各項防汛救災器材。圖／南市消防局提供

