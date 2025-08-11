楊柳颱風恐來勢洶洶 台南市長黃偉哲特要求盤點發電機

楊柳颱風周三恐從花東登陸穿越台灣，預計又為南部帶來降雨，台南市政府今下午由市長黃偉哲主持防颱整備會議，除要求強化排水系統巡檢、加強低窪地區與易淹水區域警戒外，有鑒於上次風災造成各處停電，黃偉哲也指示相關單位盤點發電機，視需求辦理緊急採購。

黃偉哲表示，先前丹娜絲颱風及0728、0802大豪雨造成多處地區淹水及道路中斷，此次已責成市府團隊全面整備應變，並提高警覺與整備，同時也委請台南市後備指揮部協助，共同加強防颱準備。

民政局及工務局部分，要求盤點發電機數量，並視需求辦理緊急採購，確保電力穩定，避免停電影響救災；水利局已備有513台移動式抽水機，其中504台部署在重點防災區，另有3台備用，同時也分配逾3000個防水擋板給區公所，並備妥約23萬個砂包、989塊防汛塊及1320個太空包，用於防汛搶修，提升應變能力。