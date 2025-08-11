快訊

北港武德宮捐1千萬 為雲林台大長照大樓計畫助攻

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
台大雲林分院將在院區停車場建造長照大樓及立體停車場。圖／台大雲林分院提供
台大雲林分院將在院區停車場建造長照大樓及立體停車場。圖／台大雲林分院提供

雲林北港武德宮大手筆捐贈1千萬元，作為台大醫院雲林分院興建斗六院區長照教學大樓及發展高齡醫學之用，這也是雲林近年來捐贈醫療最大的金額，廟方主委林安樂認同台大整合智慧科技與教學研究，提升雲林醫療的意義深遠，決定略盡心力，院長馬惠明今天到武德宮拜神致謝。

資料顯示雲林縣到今年7月，老年人口比例21.45％進入超高齡社會，台大醫院雲林分院計畫斥資24億元，在斗六院區對面停車場近5000坪土地，建造「長照教學大樓」，目前該計畫進入可行性評估階段，台大力拚今年底能獲核定，明年動工，除感謝縣府提供土地，也期待能挹注更多社會資源，早日完成雲林這項長照大工程。

北港武德宮得知台大雲林分院積極推動長照教學大樓守護雲林長者，深感認同，決定捐贈1000萬元作為大樓興建與營運之用，馬惠明今天下午率領副院長陳信水等台大團隊到武德宮拜神致謝，並說明長照大樓現況與未來。

也是台大校友的武德宮主委林安樂表示，長照大樓是雲林老人福利的大建設，和同樣人口老化的都會區相比，雲林資源相對短少，很高興武德宮能參與，略盡心力，希望這筆捐款不僅能為偏鄉醫療及長照服務注入助力，也盼信仰與醫療兩大志業，能為在地長者築起關懷與守護的屏障。

台大雲林分院長馬惠明指出，長照大樓規畫地下2層、地上7層，未來將提供住宿式長照床位200床，大樓同時具教學功能，將來國衛院、雲科大等單位進駐進行長照教學研究，並附設台大學士後護理系，作為培育縣內長照人才的教學實習場域。

馬惠明表示，除了長照教學大樓，該計畫也將同步建造一棟6樓立體停車場，提供逾600個停車位，解決現今停車困難的問題，兩項工程總經費粗估約24億元，現已進入可行性評估階段，力拚年底前獲核定，明年動工，預計3年完工。

馬院長強調，為讓工程順利推動，除積極向中央爭取經費，感謝武德宮大力相助，期待拋磚引玉帶入更多社會資源，早日實現這項長照大工程。

北港武德宮捐助1千萬元給台大雲林分院作為興建長照大樓之用，雲林分院長馬惠明帶領團隊抵武德宮團拜致謝。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮捐助1千萬元給台大雲林分院作為興建長照大樓之用，雲林分院長馬惠明帶領團隊抵武德宮團拜致謝。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮捐助1千萬元給台大雲林分院作為興建長照大樓之用，雲林分院長馬惠明（右）致贈感謝狀，由廟方主委林安樂（左）代表接受。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮捐助1千萬元給台大雲林分院作為興建長照大樓之用，雲林分院長馬惠明（右）致贈感謝狀，由廟方主委林安樂（左）代表接受。記者蔡維斌／攝影
台大雲林分院將在院區停車場建造長照大樓及立體停車場。圖／台大雲林分院提供
台大雲林分院將在院區停車場建造長照大樓及立體停車場。圖／台大雲林分院提供
北港武德宮捐助1千萬元給台大雲林分院作為興建長照大樓之用，雲林分院長馬惠明（右三）帶領團隊向武德宮致謝。記者蔡維斌／攝影
北港武德宮捐助1千萬元給台大雲林分院作為興建長照大樓之用，雲林分院長馬惠明（右三）帶領團隊向武德宮致謝。記者蔡維斌／攝影

