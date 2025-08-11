豪雨沖刷土石墊高河床？水保署台南分署說話了

今年7月28日豪雨造成南部多處淹水、山區受創，其中瑪夏區旗山溪與多條野溪河床快速淤積，部分河段水位逼近橋面，有媒體報導「土石不清運墊高河床，一條溪整成多條亂竄」，農村水保署台南分署今澄清，野溪清疏後將土石堆置於兩岸是兼顧防災與資源運用效率的處理方式。

台南分署澄清說明，0728豪雨屬突發且不可抗力的天然災害，短時間強降雨造成高雄那瑪夏區旗山溪（楠梓仙溪）與多條野溪河床快速淤積，部分河段水位逼近橋面，對沿岸聚落直接造成威脅。此災情雖為天災造成，卻凸顯出河道治理需持續精進，避免土石反覆淤積與沖刷所帶來的風險。

該分署強調，長期投入經費與人力，針對那瑪夏區多處野溪實施清疏、護岸與邊坡防護等整治工程，累計成效已有效降低多次颱風豪雨造成的影響。針對部分野溪清疏後將土石堆置於兩岸，是考量當地山區交通不便、運輸成本高昂，以及災後需即時恢復通洪能力，因此，先將淤積河床土砂移離主河道，暫置兩側安全的高灘地帶，並發揮減災的效益。

分署表示，依據「野溪淤積土石作業要點」野溪清疏後產生的土石可就近填復公私有土地，或配合工區特性，採就地整坡固灘，如溪床整理、構造物背填、提供其他公共工程使用或開放由地方政府統一代為民眾申請使用等，是兼顧防災與資源運用效率的處理方式。

分署長柯燦堂說，溪流治理不是單一機關的工作，需要中央各相關單位橫向合作與地方共同努力。分署將與各相關機關及社區攜手合作，加速各項治理計畫執行，並整合防災與生態考量，確保每一次清疏與整治都能有效延長安全周期，真正守護那瑪夏居民的生命與財產安全。