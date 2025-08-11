嘉義善心企業社團　暖心陪伴星兒家庭夏日遊

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義在地企業薯職人食品商行、魔樹屋親子餐廳，與嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會攜手合作，共同舉辦關懷星兒的嘉義一日遊活動。圖／翻攝畫面
為讓星兒與其家庭在暑假期間感受社會溫暖，嘉義在地企業薯職人食品商行、魔樹屋親子餐廳，與嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會攜手合作，今天共同舉辦關懷星兒的嘉義一日遊活動。DIY、食農教育、體驗在地特色農產加工等，在魔樹屋親子餐廳享用美味餐點後以手印畫創作，留下專屬於這趟旅程的溫暖紀念。

嘉義市關懷自閉症協會自成立以來已邁入第19年，致力於引介資源、提供家庭教育協助、推動自閉症患者職能訓練與就業支持，長年扮演自閉症家庭與社會間的橋梁。活動邀請嘉義市關懷自閉症協會約20名服務對象及4名社工參加，由嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會全程免費帶領。

協會幹事蘇雅芳表示，自閉症患者常被稱為「星星的孩子」，協會長期提供早期療育、生活輔導、職能訓練等服務，並設有烘焙與五金工作坊，透過企業支持餅乾訂購、五金代工，協助星兒學習一技之長、逐步邁向自立。然而，協會每年約有100萬元經費缺口，近年募款狀況不理想，感謝這次活動單位的善心拋磚引玉，也期盼更多社會資源投入，一同關注星兒的成長與未來。

嘉義市媽爸寶貝育兒發展協會理事長許秦蓉表示，這次活動希望讓星兒及其家庭感受到出遊的喜悅與溫暖，體驗與人互動的美好時光，也藉由食農教育推廣，讓孩子們認識食物來源、尊重土地、培養生活技能。她呼籲社會各界一起重視孩童的多元發展與心理健康，打造更友善的成長環境。

