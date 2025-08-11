影／台南高分院新辦公廳舍動土 預計2028年完工

台灣高等法院台南分院辦公廳室遷建工程今天舉行開工動土典禮，新址坐落於安平區平通路與育平路口，規劃為地上六層、地下二層之節能綠建築，將結合台南地院司法資源及周邊行政服務機能，致力打造司法好厝邊，預計於2028年10月完工。

台灣高等法院台南分院現址位於台南市中西區中山路的辦公廳室，使用逾一甲子，空間與設施皆已不符合當代司法需求；為實踐便民司法與優化審判環境，司法院推動新院區遷建計畫，工程總經費為34億160萬元，總樓地板面積達44435平方公尺（約13442坪） 。

分院新址坐落於安平區平通路與育平路口，由台南市政府代辦統包工程，建築理念以「莊嚴有序的外觀」、「開放親民的景觀」與「友善親和的服務空間」為主軸，採用台灣在地優質建材，配合台南氣候與風向，形塑外觀典雅、內部通風的建築空間，呈現府城獨特的人文美學與永續精神。

今天台灣高等法院台南分院辦公廳室統包工程動土典禮，由司法院代理院長謝銘洋主典，台灣高等法院院長高金枝、台南市長黃偉哲、台南高分院院長李文賢、台南高分檢檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲、司法院秘書處處長楊思璇等出席觀禮，見證邁向新里程。

謝銘洋致詞時表示，台南高分院自1947年設立以來，始終肩負雲嘉南地區第二審法院的重要職責，此次新建工程不僅是對現有空間不足與業務日益繁重挑戰的積極回應，更是體現「以民為本」司法理念的重要一步。