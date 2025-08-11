影／台南高分院新辦公廳舍動土 預計2028年完工

快訊

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟,完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影

台灣高等法院台南分院辦公廳室遷建工程今天舉行開工動土典禮，新址坐落於安平區平通路與育平路口，規劃為地上六層、地下二層之節能綠建築，將結合台南地院司法資源及周邊行政服務機能，致力打造司法好厝邊，預計於2028年10月完工。

台灣高等法院台南分院現址位於台南市中西區中山路的辦公廳室，使用逾一甲子，空間與設施皆已不符合當代司法需求；為實踐便民司法與優化審判環境，司法院推動新院區遷建計畫，工程總經費為34億160萬元，總樓地板面積達44435平方公尺（約13442坪） 。

分院新址坐落於安平區平通路與育平路口，由台南市政府代辦統包工程，建築理念以「莊嚴有序的外觀」、「開放親民的景觀」與「友善親和的服務空間」為主軸，採用台灣在地優質建材，配合台南氣候與風向，形塑外觀典雅、內部通風的建築空間，呈現府城獨特的人文美學與永續精神。

今天台灣高等法院台南分院辦公廳室統包工程動土典禮，由司法院代理院長謝銘洋主典，台灣高等法院院長高金枝、台南市長黃偉哲、台南高分院院長李文賢、台南高分檢檢察長黃玉垣、台南地檢署檢察長鍾和憲、司法院秘書處處長楊思璇等出席觀禮，見證邁向新里程。

謝銘洋致詞時表示，台南高分院自1947年設立以來，始終肩負雲嘉南地區第二審法院的重要職責，此次新建工程不僅是對現有空間不足與業務日益繁重挑戰的積極回應，更是體現「以民為本」司法理念的重要一步。

李文賢表示，新院舍預計於2028年10月完工，未來新廈將承襲熱蘭遮城堅實穩固的精神，敞開大門迎向社會、親近民眾，以溫柔而堅定的姿態，守護每一位人民的權利。隨後與會來賓在謝銘洋的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。

市長黃偉哲表示，2022年初與時任院長黃瑞華洽談由市府代辦工程，當場即獲允諾，開創中央與地方攜手興建司法建築先例。記者袁志豪／攝影
市長黃偉哲表示，2022年初與時任院長黃瑞華洽談由市府代辦工程，當場即獲允諾，開創中央與地方攜手興建司法建築先例。記者袁志豪／攝影
李文賢則感謝司法院在預算上的鼎力支持，市長及市府團隊在工程代辦上的積極協助，以及葉居正、黃瑞華等歷任院長與全體同仁在推動工程過程中堅持不懈的努力。記者袁志豪／攝影
李文賢則感謝司法院在預算上的鼎力支持，市長及市府團隊在工程代辦上的積極協助，以及葉居正、黃瑞華等歷任院長與全體同仁在推動工程過程中堅持不懈的努力。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
謝銘洋期許未來分院能以氣象一新的殿堂承擔更高使命，持續開創雲嘉南地區司法的新篇章，並如安平港畔穩固的錨定，為正義航程指引堅定方向。記者袁志豪／攝影
謝銘洋期許未來分院能以氣象一新的殿堂承擔更高使命，持續開創雲嘉南地區司法的新篇章，並如安平港畔穩固的錨定，為正義航程指引堅定方向。記者袁志豪／攝影
謝銘洋期許未來分院能以氣象一新的殿堂承擔更高使命，持續開創雲嘉南地區司法的新篇章，並如安平港畔穩固的錨定，為正義航程指引堅定方向。記者袁志豪／攝影
謝銘洋期許未來分院能以氣象一新的殿堂承擔更高使命，持續開創雲嘉南地區司法的新篇章，並如安平港畔穩固的錨定，為正義航程指引堅定方向。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。圖／台南高分院提供
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。圖／台南高分院提供
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
台灣高等法院台南分院辦公廳室遷建工程今天舉行開工動土典禮，新址坐落於安平區平通路與育平路口，規劃為地上六層、地下二層之節能綠建築。圖／台南高分院提供
台灣高等法院台南分院辦公廳室遷建工程今天舉行開工動土典禮，新址坐落於安平區平通路與育平路口，規劃為地上六層、地下二層之節能綠建築。圖／台南高分院提供
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。圖／台南高分院提供
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。圖／台南高分院提供
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影
與會來賓在司法院代理院長謝銘洋（中）的帶領下，共同手持金鏟，完成象徵性的動土儀式。記者袁志豪／攝影

台南 永續 司法院 綠建築 黃偉哲 台灣高等法院

