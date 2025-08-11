嘉義中埔、水上產業園區滯洪池奏效 挺過7月天災

經濟部產業園區管理局長楊志清今天說，施工中的嘉義縣中埔、水上2處產業園區，7月天災來時園區內滯洪池發揮功效，加上啟動緊急應變機制，未釀重大災情，可如期完成開發。

立法院經濟委員會今天考察嘉義縣中埔、水上產業園區興建進度與防洪設施，民進黨立委蔡易餘、陳冠廷出席，地方多名民意代表也到場關切。

楊志清簡報說，0728西南氣流降下豪雨，水上園區單日最大降雨量達363毫米，中埔園區為225毫米，兩園區滯洪池均未溢頂；7月初的丹娜絲颱風則是造成施工圍籬倒塌，未有重大災情。

楊志清表示，2處園區防洪設計符合25年防洪標準，後續將再精進防洪設施與施工安全管理，強化地方防災韌性並維持開發進度；中埔園區預計明年底完工，水上園區因挖到遺址，配合文資審議預計後年底完工。

此外，經濟部長郭智輝指示，新建的工業區服務中心要擺脫舊思維，不能只有單一功能，所以初步規劃中埔產業園區管理行政中心，二樓以上結合內政部國家住宅及都市更新中心規劃做為社會住宅，但目前要蓋幾層還未確定。

蔡易餘表示，會勘中埔產業園區有3項結論，第一，未來服務中心將與社會住宅共構，主管機關在規劃設計階段應全面考量入住鄉親與園區員工實際需求；第二，颱風丹娜絲後清除的雜木，在確認無環評疑慮後，建議破碎後作為園區地面鋪墊材料；第三，請主管機關加速推動園區抽水站工程，以強化防洪及防災能力。

另外，水上產業園區會勘後結論為產業園區管理局應與嘉義縣政府緊密合作，做好文化資產保存工作，確保後續開發進度不受延誤。