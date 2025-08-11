台南社福預算考核六都墊底 民代點名要求檢討 市府：持續優化中

中央113年度對六都及各縣市政府一般性補助考核，其中針對社會福利面向部分，台南市在「社福經費自籌款」及「無障礙生活環境」均排名六都最後一名，市議員穎艾達利今在議會臨時會質詢，要求社會局、工務局等提出改善檢討。南市府回應，社福經費自籌逐年成長，無障礙環境也持續優化中。

穎艾達利指出，過去一直強調台南需要無障礙環境空間，議會及多位議員也不斷訂定許多條例，但訂了這麼久卻訂成這樣的成績，不能說差強人意，是「不如人意」，尤其市區道路養護管理既人行環境無障礙同樣排在六都最後，工務局及社會局應盡速補救。

他提到，市府社會局在無障礙生活環境項目評分分數低落，已經不是單一年的事情，去年審計部報告中台南也是六都排名第六，當其他直轄市都在98、97分時，台南卻僅有81.5分，而113年度，各都仍維持高分時，台南評分卻掉到78.3分。

穎艾達利說，「冰凍三尺非一日之寒，台南連續2年已經冰凍六尺了！」，要求社會局針對中央考評時提出的負面意見，提出檢討改善方案，畢竟該項考評成績影響中央對台南分配款補助多寡，要求工務局及社會局應多加重視。

社會局指出，社福經費自籌款是指社福總經費扣除一般性補助款、計畫型補助款及社福預警項目後金額，台南該數據已呈逐年增加趨勢，會持續爭取增加編列。

社會局進一步說明，所謂「社福預警項目」，例如今年因應基本工資調漲，補助投保在職業工會超過自付額費用，雖屬市府自籌支出，但中央在考核時不予計入，這也是造成數據偏低的原因之一。

工務局也回應，8年來已完成約130公里人行道及通學步道的無障礙優化工程，其中通學步道覆蓋106所學校，總經費近39億元，未來將持續推動人行空間的無障礙改善，提供更友善、安全的人本通行環境，讓長者、身障者及推嬰兒車的市民，都能安心使用。