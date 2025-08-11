傳統藝術中心布袋戲全國巡演 真雲林閣劇團入選擔綱新演法

國立傳統藝術中心推廣兒童傳統戲劇，在全國公開徵選6本創作劇本，再媒合甄選出合適劇團在全台15所國小巡演。真雲林閣掌中劇團屏雀中選，將演繹創作家鄭玉姍的劇本「小虎的實習歷險記」；今年9月30日起將在雲嘉南5所學校演出，透過民間信仰土地公和虎爺，用現代手法融合傳統，引領孩子走進布袋戲世界。

真雲林閣團長李京曄說，時代改變，傳統布袋戲也要有新元素，傳統藝術中心有別於一般校園巡演，特別在全國甄選劇本和劇團，再進行媒合，將最適合的演、劇融合，讓傳統劇更貼近孩童的世界，對演了數十年布袋戲的他，劇本、演法的改變也是挑戰和進步。

李京曄說，傳統和西洋的偶劇演法各有巧妙，例如這部「小虎的實習歷險記」是演繹土地公和兩隻老虎的故事，劇中除了主角老虎還有牛、狗、兔子、蝴蝶等，動物之多是傳統劇少有的，動物的演法除要具備東方神獸的樣態，更要借重西方對動物擅長的靈巧演法，才可吸引孩子目光，這也是他參加這次童劇巡演的一大收獲。

至於布景和口白，與傳統演劇的差別，李京曄說，此劇觀眾是孩童，布景設計以繪本為藍圖，著重色彩活潑鮮艷，視覺會更豐富吸引孩子；但口白則全程以台語發音，由於口白是偶劇的靈魂，將透過押韻生動的牛犁歌唸唱逗趣方式，再把孩子拉回傳統，讓他們從中感受並了解傳統廟口布袋戲唸唱的精妙。

李京曄指出，這次巡演格外慎重，不僅劇本、演團甄選媒合，還請來知名的無獨有偶劇團陪演，跳脫傳統框架，多次試演修改才正式上演，這是他常在校園表演傳藝少有的經驗，將全力以赴完成巡演。

這次9月30日雲嘉南巡演，雲林在水燦林、新興、鎮南國小；嘉義民雄國小、台南安平國小，敬請期待。