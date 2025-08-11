快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

傳統藝術中心布袋戲全國巡演 真雲林閣劇團入選擔綱新演法

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
真雲林閣布袋戲劇團入選國立傳統藝術中心全國巡演團，將在雲嘉南校園演出傳統融合現代的布袋戲。記者蔡維斌／攝影
真雲林閣布袋戲劇團入選國立傳統藝術中心全國巡演團，將在雲嘉南校園演出傳統融合現代的布袋戲。記者蔡維斌／攝影

國立傳統藝術中心推廣兒童傳統戲劇，在全國公開徵選6本創作劇本，再媒合甄選出合適劇團在全台15所國小巡演。真雲林閣掌中劇團屏雀中選，將演繹創作家鄭玉姍的劇本「小虎的實習歷險記」；今年9月30日起將在雲嘉南5所學校演出，透過民間信仰土地公和虎爺，用現代手法融合傳統，引領孩子走進布袋戲世界。

真雲林閣團長李京曄說，時代改變，傳統布袋戲也要有新元素，傳統藝術中心有別於一般校園巡演，特別在全國甄選劇本和劇團，再進行媒合，將最適合的演、劇融合，讓傳統劇更貼近孩童的世界，對演了數十年布袋戲的他，劇本、演法的改變也是挑戰和進步。

李京曄說，傳統和西洋的偶劇演法各有巧妙，例如這部「小虎的實習歷險記」是演繹土地公和兩隻老虎的故事，劇中除了主角老虎還有牛、狗、兔子、蝴蝶等，動物之多是傳統劇少有的，動物的演法除要具備東方神獸的樣態，更要借重西方對動物擅長的靈巧演法，才可吸引孩子目光，這也是他參加這次童劇巡演的一大收獲。

至於布景和口白，與傳統演劇的差別，李京曄說，此劇觀眾是孩童，布景設計以繪本為藍圖，著重色彩活潑鮮艷，視覺會更豐富吸引孩子；但口白則全程以台語發音，由於口白是偶劇的靈魂，將透過押韻生動的牛犁歌唸唱逗趣方式，再把孩子拉回傳統，讓他們從中感受並了解傳統廟口布袋戲唸唱的精妙。

李京曄指出，這次巡演格外慎重，不僅劇本、演團甄選媒合，還請來知名的無獨有偶劇團陪演，跳脫傳統框架，多次試演修改才正式上演，這是他常在校園表演傳藝少有的經驗，將全力以赴完成巡演。

這次9月30日雲嘉南巡演，雲林在水燦林、新興、鎮南國小；嘉義民雄國小、台南安平國小，敬請期待。

雲林 動物 布袋戲

延伸閱讀

布袋戲女主有日系大眼！「東離」系列破5千萬觀看他喊：人偶很性感

彰化芳苑潮間帶戲劇表演 點燈為芳苑孩子找到回家的路

台灣台語認證考今登場 腦麻生盼傳承布袋戲、韓國籍的他挑戰中級

新北淡水鄧公里傳統技藝學習 邀李天祿基金會開課

相關新聞

台南社福預算考核六都墊底 民代點名要求檢討 市府：持續優化中

中央113年度對六都及各縣市政府一般性補助考核，其中針對社會福利面向部分，台南市在「社福經費自籌款」及「無障礙生活環境」...

傳統藝術中心布袋戲全國巡演 真雲林閣劇團入選擔綱新演法

國立傳統藝術中心推廣兒童傳統戲劇，在全國公開徵選6本創作劇本，再媒合甄選出合適劇團在全台15所國小巡演。真雲林閣掌中劇團...

風災後農田大量福壽螺入侵 農改場籲速排水提供防治建議

雲嘉南地區過去一個月不時強降雨、無數田間積水成災。台南區農業改良場發現大量福壽螺自原繁殖的灌溉系統溢散各農田，對正值插秧...

豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

雲林縣豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但橋梁通洪斷面不足，遇豪雨常需封橋，縣府爭取改建經費2.68億元，水利署僅...

從災後到重生 台南濱海景點、盛夏活動熱力回歸

丹娜絲颱風重創台南，不僅上萬戶民宅受到損壞，台南各地觀光景點及設施也受到影響，經中央及地方投入災區重建與清理作業，目前景...

南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便 今開工打通東西側

台南科學園區就業人口持續暴增，影響所及官田拔林車站人流也不斷增加，拔林車站僅東側月台入口，車輛集中單側，一位難求。地方陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。