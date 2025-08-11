快訊

燒壞2支iPhone！3C達人睡覺充電噴10萬 改用4招「快1年電池健康度96%」

日職／孫易磊初先發3.1局失2分 敗投資格等待火腿打線救援

直播／「20+N%」關稅產業支持方案 鄭麗君下午3時親上火線說明

風災後農田大量福壽螺入侵 農改場籲速排水提供防治建議

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
風災後農田大量福壽螺入侵，農改場籲速排水提供防治建議。圖／台南農改場提供
風災後農田大量福壽螺入侵，農改場籲速排水提供防治建議。圖／台南農改場提供

雲嘉南地區過去一個月不時強降雨、無數田間積水成災。台南區農業改良場發現大量福壽螺自原繁殖的灌溉系統溢散各農田，對正值插秧期的二期稻作構成嚴重威脅，提醒農友積水退去後應儘速防治。

農改場場植物保護研究室表示，福壽螺普遍存在台灣農田灌溉水系，活動與繁殖最適溫度為攝氏20至30度。每逢颱風季節常因積水淹漫而迅速擴散，進入水田造成危害。

研究人員說，尤其南部地區的二期稻作原即為福壽螺高發期，連日降雨更加劇入侵態勢。秧苗一旦遭受啃食，不僅植株生長受阻，也將影響後期產量表現。

農改場建議農友應主動加強田間管理，積極排除積水、掌握水源流向，並於入出水口設置阻隔設備：入水口應設置網目細密之阻隔網，防止螺體隨水流進入，出水口則宜設置阻水板，避免福壽螺逆流入侵田區。

而施用藥劑防治時，應依產品說明調整水位並維持靜水湛水狀態，並於施藥期間暫停灌排水操作，以利藥效發揮。

研究人員建議從事友善環境或非農藥栽培農友，可使用苦茶粕每分地5至10公斤均勻撒佈田間，同樣需維持靜水狀態，以發揮最佳效果。

相關核可藥劑資訊，可參考「植物保護資訊系統」，並務必依標示正確使用，遵守安全採收期，以確保農產品品質與食安。

若農民對病蟲害防治或藥劑選用有進一步疑問，可洽台南區農業改良場植物保護研究室，由專業人員提供協助。電話：06-5912909。

風災後農田大量福壽螺入侵，農改場籲速排水提供防治建議。圖／台南農改場提供
風災後農田大量福壽螺入侵，農改場籲速排水提供防治建議。圖／台南農改場提供

台南 農改場 二期稻作

延伸閱讀

丹娜絲風災賑助金增至1萬元 土石流戶也適用

楊柳颱風還未到！彰化社頭暴雨先來 變成「我家門前有小河」

災後修繕案激增 台南做工行善團「老闆級志工」上場

雲林光電案場下雨變積水池民宅還淹水 鄉長怒批無人可管：擺爛

相關新聞

台南社福預算考核六都墊底 民代點名要求檢討 市府：持續優化中

中央113年度對六都及各縣市政府一般性補助考核，其中針對社會福利面向部分，台南市在「社福經費自籌款」及「無障礙生活環境」...

傳統藝術中心布袋戲全國巡演 真雲林閣劇團入選擔綱新演法

國立傳統藝術中心推廣兒童傳統戲劇，在全國公開徵選6本創作劇本，再媒合甄選出合適劇團在全台15所國小巡演。真雲林閣掌中劇團...

風災後農田大量福壽螺入侵 農改場籲速排水提供防治建議

雲嘉南地區過去一個月不時強降雨、無數田間積水成災。台南區農業改良場發現大量福壽螺自原繁殖的灌溉系統溢散各農田，對正值插秧...

豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

雲林縣豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但橋梁通洪斷面不足，遇豪雨常需封橋，縣府爭取改建經費2.68億元，水利署僅...

從災後到重生 台南濱海景點、盛夏活動熱力回歸

丹娜絲颱風重創台南，不僅上萬戶民宅受到損壞，台南各地觀光景點及設施也受到影響，經中央及地方投入災區重建與清理作業，目前景...

南科人口暴增台鐵官田拔林站出入不便 今開工打通東西側

台南科學園區就業人口持續暴增，影響所及官田拔林車站人流也不斷增加，拔林車站僅東側月台入口，車輛集中單側，一位難求。地方陳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。