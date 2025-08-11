風災後農田大量福壽螺入侵 農改場籲速排水提供防治建議

雲嘉南地區過去一個月不時強降雨、無數田間積水成災。台南區農業改良場發現大量福壽螺自原繁殖的灌溉系統溢散各農田，對正值插秧期的二期稻作構成嚴重威脅，提醒農友積水退去後應儘速防治。

農改場場植物保護研究室表示，福壽螺普遍存在台灣農田灌溉水系，活動與繁殖最適溫度為攝氏20至30度。每逢颱風季節常因積水淹漫而迅速擴散，進入水田造成危害。

研究人員說，尤其南部地區的二期稻作原即為福壽螺高發期，連日降雨更加劇入侵態勢。秧苗一旦遭受啃食，不僅植株生長受阻，也將影響後期產量表現。

農改場建議農友應主動加強田間管理，積極排除積水、掌握水源流向，並於入出水口設置阻隔設備：入水口應設置網目細密之阻隔網，防止螺體隨水流進入，出水口則宜設置阻水板，避免福壽螺逆流入侵田區。

而施用藥劑防治時，應依產品說明調整水位並維持靜水湛水狀態，並於施藥期間暫停灌排水操作，以利藥效發揮。

研究人員建議從事友善環境或非農藥栽培農友，可使用苦茶粕每分地5至10公斤均勻撒佈田間，同樣需維持靜水狀態，以發揮最佳效果。

相關核可藥劑資訊，可參考「植物保護資訊系統」，並務必依標示正確使用，遵守安全採收期，以確保農產品品質與食安。