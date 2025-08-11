豪雨來就封 雲林豐岡橋抬高改建經費卡關

雲林縣豐岡橋橫跨斗南鎮與大埤鄉交界的大湖口溪，但橋梁通洪斷面不足，遇豪雨常需封橋，縣府爭取改建經費2.68億元，水利署僅補助1.64億元，尚需自籌逾1億元，立委張嘉郡日前邀水利署會勘，水利署表示，會爭取納入丹納絲特別條例範圍提高補助。

豐岡橋位於鄉道雲86線上，橫跨大湖口溪，連接斗南鎮新崙里與大埤鄉豐岡村，橋梁梁底高程僅21.2公尺，低於計畫洪水位21.71公尺，通洪斷面不足，去年凱米颱風期間水位一度逼近橋底，對居民通行與生命安全構成極大威脅，因近年極端氣候影響，每逢強降雨大湖口溪水位急速上升，都要封橋因應。

交通工務局長汪令堯表示，為維護居民及通行民眾安全，減少淹水情況發生，縣府計畫改建豐岡喬，提出「原地抬升改建」方案，規畫將採拱形鋼橋設計，有兩座落墩，將橋頭與橋尾抬升0.98公尺，橋梁最高處抬升2.3公尺，徹底改善通洪能力與交通安全，工期約540天。

豐岡橋改建工程橋梁原長度長90公尺、寬10.5公尺，計畫配合南岸道路拓寬到14公尺，總經費約2.68億元，經濟部水利署同意補助1.64億元，縣府尚需自籌逾1億元，執行上有困難，若要減少自籌負擔，恐需縮減拓寬規模，有道路束縮風險，希望爭取中央提高補助額度，趕在今年底前完成發包。

張嘉郡日前邀水利署副署長王藝峰到雲林會勘豐岡橋，聽取地方意見，張嘉郡說，在預算有限的情況下，縣府要拓寬橋面有難度，既然要做就要長治久安，現在「錢不太夠」，建議水利署將豐岡橋納入丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例適用範圍，提高補助額度，一次到位。