從災後到重生 台南濱海景點、盛夏活動熱力回歸

丹娜絲颱風重創台南，不僅上萬戶民宅受到損壞，台南各地觀光景點及設施也受到影響，經中央及地方投入災區重建與清理作業，目前景區已陸續重建完成並開園，原定舉辦的活動也將重新規畫安排，觀旅局強調，會用最熱情、最活力的姿態迎接各地遊客。

觀旅局說明，濱海景地區景點像是安南四草綠色隧道、七股區七股鹽山、學甲區頑皮世界野生動物園、北門區雙春濱海遊憩區等都曾受到颱風影響，經災後重建復原，目前已正常開放，而將軍漁港觀光海樓1樓餐飲區也恢復營業，2樓九叔公餐廳則是部分空間恢復營業。

觀旅局提到，除硬體設施漸漸修復完成外，相關活動也重新規畫安排，像是由台鹽公司與亞洲國際風箏聯合會共同主辦的「風吹七Go」風箏嘉年華，本周末及下周末在七股鹽山迎風啟航；雲嘉南風管處主辦的「2025一見雙雕藝術季」鹽雕展16日開幕，光雕展則視井仔腳鹽田復原狀況預計10月啟動，整檔活動將一路延續至11月15日。

此外，黃金海岸16、17日將舉辦2025海風生活節；台南總舖師四季辦桌夏季場延期至30日開桌；2025台南夏日音樂節「將軍吼」則因風災影響延期至9月6日至7日舉辦；官田「葫蘆裡玩埤一夏」也調整至10月舉辦。